Lagarde prevede la diminuzione dell’inflazione: il ruolo della politica monetaria

Nel corso della recente riunione dell’Euro Summit a Bruxelles, Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea (BCE), ha condiviso con i leader europei una prospettiva positiva riguardo all’economia dell’area euro. “Il calo dell’inflazione continuerà grazie all’efficacia della politica monetaria”, ha affermato Lagarde, esprimendo fiducia nelle misure adottate.

Nonostante non siano state presentate nuove direttive, Lagarde ha ribadito le aspettative per il futuro, anticipando una ripresa economica nel 2024. Questa crescita sarebbe “trainata principalmente dall’aumento del potere d’acquisto”, un fattore cruciale per la resilienza dell’economia europea. Inoltre, ha evidenziato la necessità di incrementare la produttività nell’area euro, un obiettivo che richiede “maggiori investimenti di capitale” secondo Lagarde.