Aumento dei costi dei conti correnti: under 35 tra i più colpiti secondo Altroconsumo

Una recente inchiesta condotta da Altroconsumo hanno messo in luce una significativa crescita nei costi associati ai conti correnti bancari tradizionali nel corso degli ultimi 14 mesi.

L’associazione ha analizzato gli Indicatori di costo complessivo (Icc) di 297 conti correnti, concentrandosi sul periodo tra il 31 gennaio 2023 e il 15 marzo dello stesso anno. L’aumento più rilevante è stato registrato tra gli utenti under 35, i quali hanno visto una crescita media del 30% nelle spese legate al loro conto corrente.

Questa tendenza segna una netta discontinuità rispetto alle politiche di prezzo precedentemente vantaggiose per gli under 35 adottate da numerose banche, anche se si registrano alcune eccezioni. Altroconsumo, attraverso questa indagine, sottolinea la necessità di un’accurata valutazione delle offerte bancarie, specialmente per questa fascia d’età.

Per quanto riguarda i conti correnti online, l’inchiesta ha rivelato un incremento dei costi medi del 4,95% nell’arco di un anno. Nonostante questo, Altroconsumo evidenzia la possibilità di individuare offerte online che permettono di azzerare i costi, suggerendo ai consumatori di consultare il “Riepilogo annuale delle spese”, uno strumento di grande aiuto nel valutare la convenienza del proprio conto corrente.

Per aiutare i consumatori ad orientarsi ta i costi e le offerte, Altroconsumo ha redatto una classifica dei migliori prodotti bancari disponibili sul mercato italiano, aggiornata in queste ore dopo la pubblicazione dei risultati dell’inchiesta.