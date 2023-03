Verso la proroga di tre mesi del Superbonus per le villette unifamiliari, dal 31 marzo al 30 giugno 2023. Condizione indispensabile aver effettuato entro il 30 settembre scorso almeno il 30% dei lavori, per concludere la spesa. In commissione Finanze alla Camera ha preso il via il voto sugli emendamenti al decreto Superbonus che dovrebbe concludersi giovedì sera. Lunedì il testo è atteso in Aula.