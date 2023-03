Stellantis: investimento di 130 mln in Germania per il successore elettrico di Opel Grandland

Stellantis investirà oltre 130 milioni di euro nello stabilimento di Eisenach, in Germania, produttore del SUV compatto Opel Grandland, per aggiungere la produzione del veicolo BEV successore del modello, realizzato sulla piattaforma STLA Medium. L’inizio della produzione del nuovo BEV è previsto per la seconda metà del 2024.

L’aggiunta di un veicolo elettrico a batteria (BEV) alla produzione di Eisenach sostiene il coraggioso impegno di Opel di realizzare una gamma di prodotti full-electric entro il 2028. Il modello Opel Grandland, attualmente prodotto a Eisenach, include una variante plug-in hybrid.

Inaugurato nel settembre 1992 con la produzione di Opel Astra, lo stabilimento di Eisenach si trova nello stato della Turingia, nella Germania centrale. Nel 2022 lo stabilimento ha festeggiato il suo 30o anniversario con un open day che ha celebrato la produzione di 3,7 milioni di veicoli.