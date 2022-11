STPG – Scouting Capital Advisors nomina Carlo Corsi come nuovo Managing Director e apre nuova sede a Torino

STPG – Scouting Capital Advisors, realtà internazionale indipendente attiva in ambito Corporate Finance, ha annunciato l’ingresso del Managing Director Carlo Corsi e l’apertura della sede di Torino. In particolare, l’ingresso del Managing Director consentirà di arricchire il patrimonio di competenze del gruppo andando ad integrare ed incrementare una squadra di professionisti che condividono un’ampia esperienza a livello mondiale nel settore M&A, con particolare riferimento alle operazioni crossborder, una delle aree maggiormente sviluppate all’interno della Società.

Già director di Oaklins Italy, Carlo Corsi vanta un’esperienza importante nella gestione di mandati di consulenza corporate finance, con particolare specializzazione nelle aree della componentistica industriale, delle attrezzature marine, dell’Aerospazio & Difesa (A&D) e del fashion.

Ma non solo, STPG – Scouting Capital Advisors, consolida inoltre la propria presenza nel Nord Ovest grazie anche all’apertura della sede di Torino che rientra nei piani di sviluppo, capillarità territoriale e rafforzamento delle relazioni con i clienti del Gruppo.

In tal senso, come commenta Rinaldo Sassi, Founder e CEO di STPG – Scouting Tra Partners Group, “la nostra è una realtà territoriale che, dopo le sedi di Parma, Bologna, Padova e Milano, approda a Torino; territorio in cui è presente un rilevante tessuto economico e industriale. La sede piemontese, come le altre sedi, avrà al suo interno sia competenze in ambito Corporate Finance che Family Office”.

“L’unione di profonde radici nel territorio e approccio internazionale alle operazioni di M&A permette di offrire un servizio premium unico nel panorama M&A mid-market italiano”. Commenta Carlo Corsi, Managing Director di Scouting Capital Advisors, secondo cui “il modello di business del gruppo STPG, realtà a sua volta fortemente imprenditoriale, va oltre, unendo la componente di operazioni straordinarie e la tutela del patrimonio dei clienti. Il cliente è al centro di ogni progetto e l’apertura della sede di Torino è una risposta alla crescente domanda di un prodotto premium a 360° nonché di relazioni durature di fiducia da parte di imprenditori e investitori. In questo contesto sono orgoglioso di contribuire con la mia esperienza di supporto a clienti del territorio in operazioni cross-border”.