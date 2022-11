Nexi: Norges, Vanguard e Ubs hanno acquistato le quote cedute da Intesa Sanpaolo

Norges, Vanguard e Ubs compaiono tra gli investitori finanziari internazionali che si sono accaparrati le quote di Nexi vendute da Intesa Sanpaolo. Lo riporta il Corriere della Sera dopo che la banca guidata da Carlo Messina ha deciso di collocare sul mercato il 5,1% della PayTech guidata dal CEO Paolo Bertoluzzo. «L’operazione ci consente di allocare questo capitale sul progetto di ISYBank e nella sinergia con Mooney. Per noi la partnership è cruciale in Italia e all’estero per i nostri 12 milioni di clienti», dice Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo al quotidiano. Al momento in Borsa il titolo Nexi segna un aumento dello 0,74% a 8,70 euro.