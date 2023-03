STM annuncia delibere da sottoporre all’assemblea azionisti. Bilancio e dividendo tra le proposte

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha annunciato le delibere da sottoporre all’approvazione

dell’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti (AGM), che si terrà ad Amsterdam (Paesi Bassi), il 24 maggio 2023.

Le delibere, proposte dal Consiglio di Sorveglianza, sono:

L’approvazione del bilancio annuale della Società per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2022, redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS).

STM ha reso noto nel comunicato che il bilancio per l’anno 2022 è stato depositato presso l’Autorità per i Mercati Finanziari (AFM) dei Paesi Bassi il 23 marzo 2023 ed è disponibile sul sito web della Società (www.st.com) e su quello dell’AFM (www.afm.nl);

La distribuzione di un dividendo cash di 0,24 dollari US per azione ordinaria circolante della Società da distribuire in rate trimestrali di 0,06 dollari US ciascuna nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2023 così come nel primo trimestre del 2024 agli azionisti che risultino tali nel mese

di ciascun pagamento trimestrale.

Il rinnovo del mandato per un periodo di tre anni, che scadrà alla fine dell’AGM 2026, di Frédéric Sanchez e di Maurizio Tamagnini a membri del Consiglio di Sorveglianza;

Il rinnovo del mandato per un periodo di due anni che scadrà alla fine dell’AGM 2025 di Ana de Pro Gonzalo a membro del Consiglio di Sorveglianza;

Il rinnovo del mandato per un periodo di un anno che scadrà alla fine dell’AGM 2024 di Yann Delabrière a membro del Consiglio di Sorveglianza;

La nomina a membro del Consiglio di Sorveglianza, per un mandato triennale che scadrà alla fine dell’AGM 2026, di Paolo Visca in sostituzione di Alessandro Rivera, il cui mandato scadrà alla fine dell’AGM 2023;

La nomina a membro del Consiglio di Sorveglianza, per un mandato biennale che scadrà alla fine dell’AGM 2025, di Hélène Vletter-van Dort in sostituzione di Heleen Kersten, il cui mandato scadrà alla fine dell’AGM 2023;

L’approvazione della parte in azioni del compenso del President & CEO;

L’autorizzazione al Consiglio di Gestione, fino alla fine dell’AGM 2024, a riacquistare azioni, previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

La delega al Consiglio di Sorveglianza dell’autorità ad emettere nuove azioni ordinarie, a concedere diritti di sottoscrivere tali azioni e a limitare e/o escludere diritti esistenti di opzione degli azionisti su azioni ordinarie, fino alla fine dell’AGM 2024;

La manleva del membro unico del Consiglio di Gestione.

La manleva dei membri del Consiglio di Sorveglianza.

La data di registrazione di tutti gli azionisti per la partecipazione all’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti sarà il 26 aprile 2023.

L’ordine del giorno completo, tutte le informazioni di dettaglio sull’AGM 2023 e tutti i documenti relativi all’AGM sono disponibili sul sito web della Società (www.st.com) e sono stati messi a disposizione degli azionisti, secondo quanto previsto dalla legge, in data 28 marzo 2023.