Banche italiane, Sabatini (ABI): CET1 attorno al 14,8%, NPL ratio netto non supera l’1,5%

“A giugno 2022, il Common Equity Tier 1 ratio (CET1) delle banche italiane si attestava intorno al 14,8%, mentre gli NPL netti erano circa 37 miliardi di euro, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 24%, per cui l’NPL ratio netto non supera l’1,5%”. Così il direttore generale dell’Abi (Associazione bancaria italiana), Giovanni Sabatini.

Sabatini ha parlato ieri inaugurando i lavori del Convegno ‘Credito e Finanza 2023’, evento organizzato da Abi servizi, iniziato nella giornata di ieri e in calendario anche nella giornata di oggi a Milano.

Messa in evidenza anche la solidità del profilo di liquidità delle banche italiane:

“Anche sotto il profilo della liquidità – ha messo in evidenza Sabatini – misurata dai due indici, il rapporto di copertura della liquidità Lcr e il rapporto tra passivita’ e attivita’ stabili Nfs, è ben al di sopra dei minimi regolamentari, collocandosi in media rispettivamente al 170% e al 130%”.