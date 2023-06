Stellantis presenta Free2move Charge: l’ecosistema per la ricarica di veicoli elettrici

Stellantis ha recentemente annunciato il lancio di Free2move Charge, un ecosistema all-inclusive che mira a rispondere a tutte le esigenze di ricarica e gestione dell’energia dei clienti di veicoli elettrici, in qualsiasi luogo e momento. Questa soluzione innovativa fa parte della strategia di elettrificazione del gruppo automobilistico.

Energy Cloud Free2move Charge è uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, che prevede il raggiungimento del 100% di vendite di veicoli a batteria elettrica (Bev) in Europa e il 50% di autovetture e veicoli commerciali leggeri Bev negli Stati Uniti entro il 2030. Il servizio sfrutterà la potenza di Stellantis Energy Cloud, integrandosi in modo intuitivo con le app ufficiali dei brand coinvolti e con la piattaforma Stla SmartCockpit, prevista per il 2024.