Walgreens taglia guidance su utili

Walgreens taglia la propria guidance sugli utili per l’intero anno a un range compreso tra 4,00 e 4,05 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di 4,45-4,65 dollari per azione.

Gli utili del terzo trimestre fiscale di Walgreens hanno mancato le aspettative degli analisti per la prima volta dal luglio 2020.

L’amministratore delegato Rosalind Brewer ha dichiarato che Walgreens aumenterà il suo programma di riduzione dei costi a 4,1 miliardi di dollari e intraprenderà azioni immediate per aumentare la redditività del segmento sanitario dell’azienda.