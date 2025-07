Stellantis crolla ancora, Piazza Affari boccia la guidance. Filosa: “Risolverò ciò che non funziona”

Si preannuncia una nuova giornata difficile a Piazza Affari per Stellantis. Il titolo in avvio cede oltre il 4% e si riporta sotto quota 8 euro. Da inizio anno risulta il peggior performer di tutto il Ftse Mib con un calo di 37 punti percentuali.

Stime prudenti per secondo semestre

Stellantis, che settimana scorsa aveva diffuso i dati preliminari della prima metà dell’anno, chiuso con un rosso di 2,3 miliardi, ha ristabilito la guidance. La casa automobilistica punta a una graduale ripresa dopo un primo semestre difficile. I ricavi netti sono visti in aumento, con una redditività a una sola cifra bassa e flussi di cassa industriali migliorati nel secondo semestre dell’anno rispetto ai primi sei mesi dell’anno, quando ha bruciato liquidità per 3 miliardi di euro.

Tali linee guida si basano sulle norme tariffarie/commerciali in essere ad oggi. Stellantis stima un impatto tariffario complessivo per il 2025 di circa 1,5 miliardi di euro, inclusi 300 milioni di euro sostenuti nella prima metà dell’anno.

Nel primo semestre Stellantis ha registrato ricavi netti pari a 74,3 miliardi di euro, in calo del 13% rispetto al primo semestre del 2024.

Filosa: “Risolveremo ciò che non funziona”

“Le prime settimane come ceo hanno riconfermato la mia ferma convinzione che risolveremo ciò che non funziona in Stellantis, capitalizzando su tutto ciò che invece funziona, partendo proprio dalla forza, dall’energia e dalle idee delle nostre persone, insieme ai fantastici nuovi prodotti che stiamo portando sul mercato”, rimarca il nuovo ceo Antonio Filosa.

“Il 2025 si sta rivelando un anno caratterizzato da difficoltà – ha aggiunto – ma anche da graduali miglioramenti. Confrontando il primo semestre del 2025 con il secondo semestre del 2024, sono evidenti i segnali di progresso, sotto forma di migliori volumi, ricavi netti e AOI, nonostante l’intensificarsi delle difficoltà esterne. Il nostro nuovo leadership team, pur mantenendo un atteggiamento realista rispetto alle sfide che ci attendono, continuerà a prendere le decisioni difficili necessarie per ristabilire una crescita redditizia e risultati significativamente migliori”.

Stellantis prevede di lanciare 10 nuovi modelli nel 2025, inclusi tre su piattaforma STLA Medium nel secondo semestre del 2025: Jeep Compass, Citroën C5 Aircross e DS N°8, che si aggiungono ai recenti lanci dei modelli Peugeot 3008, 5008 e Opel/Vauxhall Grandland basati su STLA Medium.

Analisti storcono il naso: guidance su margini sotto attese

La guidance per la restante parte dell’anno non convince gli analisti. Equita rimarca che la crescita dei ricavi (ovvero sopra i 74,3 mld) è scontata dato il lancio di numerosi nuovi prodotti. Il consensus era di 79,4 mld (+11% a/a)

Delude soprattutto l’attesa di margini operativi “low-single digit” vs attesa Equita di 5,7% a 4,3 miliardi e quella di consensus al 5,9% a 4,7 mld.

“Stimiamo che la guida implichi un ebit rettificato di circa 2 miliardi nella seconda metà dell’anno e di circa 2,5 miliardi per l’intero 2025 rispetto all’attuale mediana del consenso di 4,2 miliardi”, argomenta Banca Akros che si appresta a rivedere al ribasso le stime.

Sul flusso di cassa in miglioramento rispetto ai 3 mld bruciati nel primo semestre è un’indicazione che non specifica se sarà positivo il fcf o meno (consensus è +3,5 mld). Infine l’impatto dei dazi per l’intero 2025 è quantificato in 1,5 mld, estremo superiore del precedente intervallo 1-1,5 mld.