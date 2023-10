Stellantis, Ceo Tavares: “Benefici in Cina da accordo con Leapmotor”

L’accordo da $1.1 miliardi annunciato oggi da Stellantis con il produttore cinese di veicoli elettrici Zhejiang Leapmotor Technologies permetterà di offrire auto alimentate a batteria più affidabili e guadagnare terreno rispetto ai rivali. Lo ha affermato il Ceo Carlos Tavares.

Sulla base dell’accordo Stellantis possiederà circa il 21% di Leapmotor, due posti nel consiglio di amministrazione e un controllo significativo in una joint venture. Quest’ultima permetterà a Stellantis di costruire e vendere alcuni modelli di Leapmotor al di fuori della Cina. La collaborazione con Leapmotor arriva in un momento fondamentale, con l’Unione Europea che indaga sui sussidi cinesi per i veicoli elettrici e Stellantis che presenta il suo modello e-C3, l’auto elettrica più economica prodotta in Europa.

Stellantis ha avuto difficoltà a guadagnare terreno in Cina rispetto a concorrenti come VW e BMW. L’accordo con Leapmotor arriva pochi giorni dopo che Stellantis ha deciso di terminare la produzione in Cina, un paese che in passato Tavares aveva descritto come rischioso in termini geopolitici. Tuttavia, grazie alla joint venture, Stellantis sarà “alla guida delle esportazioni e co-pilota per il mercato cinese”, ha affermato Tavares.