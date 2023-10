Usa: vendite case in corso +1,1% mensile, sopra attese

A settembre, l’indice Pending Home Sales (PHSI) della National Association of Realtors degli Usa registra un aumento dell’1,1% su base mensile, rispetto al -2% atteso dagli analisti e al -7,1% di agosto.

L’indicatore tiene traccia delle vendite di case in cui i contratti preliminari sono già stati firmati, ma la vendita non si è ancora conclusa.

In termini non destagionalizzati, le vendite sono diminuite del 13,1% su base annua, rispetto al calo del 18,8% registrato nel mese precedente e al -14,6% del consensus.

I compromessi per le vendite in corso di case sono spesso considerati un indicatore utile per capire le prossime tendenze del mercato immobiliare.