Stellantis: apre in calo dopo dati immatricolazioni Italia

Avvio debole a Piazza Affari per le azioni Stellantis, in calo dello 0,45% a 18,02 euro.

Ieri sono stati diffusi i dati di settembre sulle immatricolazioni in Italia, che registrano un significativo incremento a 44.406 unità, rispetto alle 35.568 dello stesso mese del 2022 (+24,8%).

La quota di mercato di Stellantis è pari al 32,5%, in confronto al 32% di settembre 2022. Un evidente segnale di consolidamento della posizione del gruppo nel panorama automobilistico italiano.

Per quanto concerne il periodo gennaio-settembre 2023, le immatricolazioni di Stellantis sono state 387.661, in aumento del 9,5% rispetto alle 354.138 unità dello stesso periodo del 2022. La quota di mercato nei primi 9 mesi del 2023 si è attestata al 32,9%, in calo dal 36,3% dell’anno precedente.