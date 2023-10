Piazza Affari apre sotto la parità

Avvio sottotono per le borse del Vecchio Continente. A Piazza Affari, Ftse Mib in calo dello 0,4% in area 27.735 punti, con Saipem (+0,9%) in evidenza mentre arretrano soprattutto Cnh (-1,2%), Enel (-1,1%), Eni (-1%) e Mps (-1%).

Dopo i ribassi di settembre, i mercati continuano ad essere frenati dai segnali restrittivi della Fed e da alcune incognite residue, nonostante la discesa dell’inflazione e l’accordo per evitare lo shutdown negli Usa.

Questa settimana il focus è rivolto ai dati sul mercato del lavoro americano; in attesa del job report di venerdì, oggi sono in programma i numeri sulle offerte di lavoro, che precedono quelli di domani sull’occupazione Adp.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 190 bp, con il Btp sostanzialmente stabile in area 4,8%. Tra le materie prime il Brent scende ancora a circa 90 dollari al barile, mentre sul Forex l’euro/dollaro si indebolisce sotto quota 1,05.