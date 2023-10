Mester (Fed): “Probabile un altro aumento dei tassi”

Loretta Mester, presidente della Fed di Cleveland, ha affermato che probabilmente la banca centrale statunitense dovrà aumentare i tassi ancora una volta quest’anno, per poi mantenerli su livelli elevati per riportare l’inflazione al 2%. Tuttavia, Mester ha precisato che la decisione finale dipenderà dall’andamento dell’economia.

Tra i fattori di rischio che potrebbero influenzare l’outlook per l’inflazione e la crescita, Mester ha citato un rallentamento economico in Cina, la possibilità di uno sciopero prolungato da parte dei membri del sindacato United Auto Workers e un potenziale shutdown del governo.

Mester, che quest’anno non vota sulla politica monetaria, ha sottolineato che il tasso di inflazione rimane troppo alto e i rischi sono ancora “orientati al rialzo”. Ha fatto notare che l’aumento dei prezzi del gas ha un forte impatto sui consumatori e che alcuni potrebbero dover adeguare le loro spese per far fronte ai pagamenti dei prestiti studenteschi, che riprenderanno questo mese dopo più di tre anni a causa di una pausa federale messa in atto durante la pandemia.

Tuttavia, Mester non si aspetta che ciò causi un cambiamento drastico nell’economia. “Ci saranno sicuramente persone che dovranno ora deviare parte delle loro spese per ripagare quel debito”, ha detto Mester. “Questo comporterà una moderazione della spesa dei consumatori, ma non prevediamo un cambiamento improvviso in quello che abbiamo visto finora nell’economia.”