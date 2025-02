Da Invesco due nuovi ETF sul mercato dei prestiti garantiti

Invesco lancia due nuovi ETF, il primo USD AAA CLO UCITS ETF in Europa insieme a un EUR AAA CLO UCITS ETF, per offrire agli investitori professionali l’esperienza di oltre 25 anni di gestione delle notes CLO (obbligazioni di prestito garantite).

Le caratteristiche dei nuovi ETF

Invesco lancia due ETF UCITS a gestione attiva, destinati esclusivamente agli investitori professionali, che offrono un’esposizione alle tranche con rating più elevato del mercato dei prestiti garantiti (CLO). L’Invesco USD AAA CLO UCITS ETF e l’Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF sfruttano la forza combinata dei franchise globali di Invesco nel settore del credito privato e degli ETF, due delle aree di investimento più grandi e in più rapida crescita della società. L’Invesco USD AAA CLO UCITS ETF è il primo ETF UCITS domiciliato in Europa a fornire un’esposizione diversificata alle notes CLO USD AAA, il mercato CLO più grande e più liquido del mondo.

Stephanie Butcher, Co-Head of Investment di Invesco, ha dichiarato:

“I clienti scelgono Invesco per la completezza e l’ampiezza della nostra offerta, dalla classe allo stile d’investimento, fino alla scelta del veicolo d’investimento. Il nostro obiettivo è quello di offrire i migliori risultati ai nostri clienti, consentendo ai team di grande esperienza di concentrarsi sulle loro principali aree di competenza, e possiamo sfruttare questo vantaggio combinando le specializzazioni a ulteriore vantaggio dei clienti. Ad esempio, da 15 anni combiniamo con successo le nostre competenze nel settore del credito privato e nella costruzione di ETF negli Stati Uniti e ci aspettiamo che il lancio di questo tipo di ETF a gestione attiva favorisca la crescita in Europa.”

Michael Craig, Head of European Senior Loans di Invesco Private Credit, ha dichiarato:

“Il modo in cui si ottiene esposizione a questa classe d’investimento da 1.300 miliardi di dollari è fondamentale, e avere un gestore esperto che prende le decisioni d’investimento può fare la differenza. Con oltre 25 anni di esperienza sia come investitore che come emittente di CLO, sappiamo che la qualità del gestore di CLO è fondamentale per la performance attraverso i cicli di mercato. La nostra selezione attiva dei titoli, il nostro processo di gestione del rischio e la nostra presenza sul mercato aggiungono un valore significativo. Pur mirando a ottenere una performance simile a quella di un indice, non siamo vincolati e selezioniamo attivamente ogni titolo in cui investiamo in base al suo merito. Ci concentriamo sui CLO di gestori di alta qualità di cui ci fidiamo, in quanto tendono a presentare una minore volatilità e una migliore liquidità in condizioni di stress di mercato. Eseguiamo regolarmente stress-test sui nostri portafogli per simulare questi scenari.”

Gary Buxton, Head of ETFs and Indexed Strategies for EMEA and APAC di Invesco, ha dichiarato:

“I flussi record dello scorso anno testimoniano l’importanza del segmento ETF. Gli asset in ETF che gestiamo in Europa sono cresciuti del 40% nel 2024 e riteniamo che la domanda dovrebbe continuare ad ampliarsi con la creazione di un numero sempre maggiore di ETF in grado di fornire agli investitori un’esposizione efficiente a nuove asset class, comprese quelle di difficile accesso. Ad esempio, sebbene il mercato dei CLO sia cresciuto rapidamente, con un’emissione quasi raddoppiata negli ultimi cinque anni, solo di recente sono stati resi disponibili agli investitori attraverso un ETF, prima negli Stati Uniti e ora in Europa. Questa esposizione apre gli investimenti in CLO a un’ampia gamma di investitori sofisticati.”

Gli obiettivi dei nuovi ETF UCITS CLO

I nuovi ETF mirano a fornire un reddito costante e di preservare il capitale nel lungo periodo investendo principalmente nelle tranche con rating AAA dei titoli di debito a tasso variabile emessi dai CLO. Uno investirà principalmente in attività denominate in USD e l’altro in attività denominate in EUR. Almeno l’80% dei titoli di debito CLO in cui saranno investiti gli ETF avrà un rating AAA, mentre il resto sarà ancora di tipo investment grade e consisterà principalmente nelle tranche AA con il secondo rating più alto.

Michael Craig ha spiegato:

“La tranche AAA dei CLO offre un aumento dello spread rispetto ad altri strumenti con rating simile, pur non essendo mai andati in default. La loro natura a tasso variabile significa che presentano una bassa correlazione con molte altre classi di attività a reddito fisso, rendendoli interessanti per gli investitori professionali che cercano di diversificare.”

In quanto ETF UCITS, questi fondi differiscono da prodotti simili negli Stati Uniti. Ai sensi del Regolamento europeo sulla cartolarizzazione, i fondi possono investire solo in quei CLO in cui il cedente, lo sponsor o il prestatore originario hanno dichiarato di mantenere – sia al momento dell’emissione che su base continuativa – un interesse economico netto nel CLO di almeno il 5%, assicurando così che i gestori abbiano un interesse diretto.

Obbligazioni di prestito garantite

Un CLO è una società veicolo che emette titoli di debito garantiti da un pool di prestiti garantiti principalmente senior di società. Il CLO emette titoli in diverse classi (o tranche) per investitori con diverse tolleranze di rischio.

Le distribuzioni dal pool di attività del CLO sono pagate in base alla seniority, con la tranche AAA a più alto rating pagata per prima, per poi proseguire verso la tranche a più basso rating e infine verso i detentori di azioni. Questa caratteristica di “cashflow waterfall” fa sì che le tranche AAA a più alto rating siano le più protette ed è il motivo per cui nessun CLO con rating AAA in dollari o in euro ha mai subito un default.

I dettagli dei due ETF