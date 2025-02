Scalable Capital: il World ETF appena lanciato ha già superato i €100 mln di raccolta

La piattaforma di investimento digitale Scalable Capital annuncia che il proprio ETF azionario globale, lo Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF (ISIN LU2903252349), lanciato lo scorso 20 dicembre, ha già superato i 100 milioni di euro di raccolta.

Alessandro Saldutti, Country Manager Italia di Scalable Capital, commenta:

“Il traguardo dei 100 milioni è stato raggiunto in poco più di 30 giorni di negoziazione, un obiettivo che quasi la metà degli ETF quotati su XETRA deve ancora raggiungere. Questo dimostra quanto l’offerta di Scalable sia in linea con le esigenze degli investitori retail e quanto stiamo contribuendo a far conoscere il valore degli ETF, che crediamo siano lo strumento più adatto per chi non ha una conoscenza professionale degli investimenti. Scalable Capital si propone di permettere alle persone di impiegare il proprio denaro in modo intelligente per costruire il loro futuro finanziario sul lungo termine”.