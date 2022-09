STAR7, i numeri della semestrale: ricavi in crescita ed EBITDA margin al 18,2%

Ricavi in netta crescita ed EBITDA margin al 18,2%. Con la conferma sulla guidance di 15 milioni di euro di EBITDA per il 2022. Sono questi in sintesi i dati comunicati oggi da STAR7 dopo aver approvato la semestrale.

Il CdA della società – che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all’informazione di prodotto, dal supporto all’ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all’esperienza virtuale – riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Lorenzo Mondo, ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e in conformità ai principi contabili italiani.

Lorenzo Mondo, Presidente e CEO di STAR7 ha commentato: “I risultati semestrali confermano la continua crescita del Gruppo, grazie alla fedele attuazione della strategia annunciata al momento dell’IPO, nel dicembre 2021. Il contesto nel quale ci siamo trovati a operare nel 2022 si è rivelato più insidioso di quanto potessimo prevedere alla fine dello scorso anno; ciononostante, STAR7 è riuscita a realizzare un tasso di crescita a due cifre a livello tanto di Ricavi quanto di EBITDA, con il contributo positivo di tutte le società del Gruppo. Questo conferma la validità delle acquisizioni realizzate, che abbiamo saputo integrare, con un impatto positivo non solo a livello dimensionale ma anche di margini. I buoni risultati semestrali testimoniano inoltre la validità del modello di business di STAR7, che fa leva sull’upselling e sul cross-selling fra le varie service line, nonché il successo della gestione dei costi operativi nell’attuale contesto inflativo”.