Spectrum Markets: investitori retail europei incerti sulla sterlina britannica a marzo

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per strumenti finanziari, ha pubblicato i dati SERIX, il sentiment degli investitori individuali europei, riferiti al mese di marzo, dai quali emerge un comportamento di trading generalmente ribassista sulla sterlina britannica nei confronti di valute di riferimento come l’euro e lo yen giapponese.

Il SERIX ha toccato un picco di 117 punti sull’euro contro la sterlina: un livello che non si vedeva da ottobre del 2021. Nel frattempo, il sentiment relativo alla sterlina nei confronti dello yen giapponese ha raggiunto i 95 punti, mentre per la coppia GBP/USD si è mantenuto vicino alla neutralità, attestandosi a 101: ciò segnala un atteggiamento cauto degli investitori retail europei nei confronti della valuta britannica.

Il valore SERIX indica il sentiment degli investitori individuali, su una scala dove un numero maggiore di 100 segna un sentiment rialzista, mentre un numero inferiore a 100 indica un sentiment ribassista.

Opinione di mercato

“Allo stato attuale, il sentiment poco positivo verso la sterlina può essere attribuito a diversi fattori, tra cui la persistenza di livelli alti di inflazione, i cui recenti cali non sono ancora sufficienti perché la BoE avvii il taglio dei tassi,” dichiara Michael Hall, Head of Distribution di Spectrum Markets. “Al tempo stesso, i banchieri centrali del Regno Unito sembrano più coesi nella loro posizione sulla politica monetaria rispetto alla riunione precedente, sebbene non ci sia ancora una direzione definita. Otto dei nove membri del comitato si sono infatti espressi a favore della stabilità dei tassi di interesse, mentre solo uno ha votato a favore di un taglio immediato. Questa discrepanza nei voti ha seminato incertezza sul futuro orientamento della politica monetaria, ” aggiunge Hall.

Dati Spectrum di febbraio

Nel mese di marzo 2024, il turnover dell’orderbook di Spectrum è stato di 213,2 milioni di euro. Il 35,3% degli scambi è avvenuto al di fuori dell’orario tradizionale (cioè tra le 17:30 e le 9:00 CET). Il 72% dei derivati scambiati sono stati sugli indici, il 2,9% sulle coppie di valute, il 10,7% sulle materie prime, il 6,4% sulle singole azioni e l’8% sulle criptovalute; i tre principali mercati sottostanti scambiati sono stati il DAX 40 (23,5%), il NASDAQ 100 (21,8%) e il DOW 30 (12,3%).

Osservando i dati SERIX per i tre principali sottostanti, il sentiment sul DAX 40 ha registrato un lieve aumento, passando da 93 a 95, così come quello sul NASDAQ 100, che da 96 si è assestato in area neutrale, a 100. Il SERIX relativo al DOW 30 è rimasto leggermente ribassista a 99.