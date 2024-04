Vontobel emette due nuovi Tracker Certificate su Magnifiche 7 e Granolas

Vontobel torna sul SeDeX di Borsa Italiana con due nuovi Tracker Certificate sulle Magnifiche Sette americane e Granolas europee, con prezzo di emissione pari a 10 euro e commissione di gestione annua dello 0,8%. I due certificati replicano rispettivamente l’attività sottostante di due indici costruiti dal provider tedesco Solactive, il Solactive US Magnificent 7 Index NTR e il Solactive Granolas EUR Index NTR.

Il paniere del Solactive US Magnificent 7 Index NTR racchiude al suo interno Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia e Tesla, offrendo un’esposizione mirata alle società leader del settore tecnologico statunitense. Più diversificato, invece, è il Solactive Granolas EUR Index NTR, che include le europee GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP e Sanofi. Quest’ultimo, pertanto, consente agli investitori di esporsi attraverso un unico prodotto a diversi settori, dalla salute, ai beni di consumo durevoli, ai consumi voluttuari e alla tecnologia.

La composizione di entrambi gli indici viene rivista ogni tre mesi. Nel dettaglio, il Solactive US Magnificent 7 Index NTR è equipesato; pertanto, ogni tre mesi il peso delle azioni sottostanti viene riallineato ad un 14,29% ciascuna. Per quel che riguarda, invece, il Solactive Granolas EUR Index NTR, il paniere è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato dei titoli: attualmente, la società europea con la capitalizzazione di mercato più elevata è Novo Nordisk, che rappresenta il 17,18% dell’indice, mentre la più piccola è GSK (il 3,63%).

I due Tracker Certificate sono prodotti Open-End (senza scadenza). Non sono previste cedole, il rendimento è dato esclusivamente dalla differenza tra il prezzo di acquisto e vendita del certificato. Per quel che riguarda il Tracker Certificate sulle Magnifiche Sette, l’indice Solactive US Magnificent 7 Index NTR è espresso in dollari americani, mentre il certificato è negoziabile in euro; pertanto, è soggetto al rischio di cambio.

Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia, ha commentato:

“Negli ultimi anni l’attenzione del mercato è stata catturata dalle Magnifiche Sette, che a oggi rappresentano il 45% della performance del S&P 500, percentuale che passa addirittura al 71% se escludiamo Tesla, la cui performance ha sofferto recentemente. La stessa traiettoria di crescita può essere ritrovata anche nelle Granolas, che nel 2023 hanno rappresentato il 60% dei guadagni complessivi dell’Eurozona. Grazie al prezzo di emissione fissato a 10 euro, questi due nuovi Tracker Certificate rappresentano un’alternativa accessibile per tutti quegli investitori che vogliono partecipare a queste performance considerevoli. Inoltre, focalizzandoci sia su Magnifiche Sette che Granolas, abbiamo cercando di rispondere alle esigenze di diversi tipi di investitori, creando due prodotti che rispondono a due diversi appetiti di rischio.”

I nuovi certificati vanno ad ampliare l’offerta di prodotti d’investimento tematici di Vontobel, che conta al suo interno più di 50 strumenti che permettono di investire su diversi megatrend, tra cui l’energia pulita, l’healthcare, l’intelligenza artificiale, il metaverso e la biodiversità.