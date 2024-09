Spectrum Markets in partnership con il broker premium tedesco sino AG

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per strumenti finanziari, annuncia oggi la partnership con sino AG, rinomata società di brokeraggio online con sede in Germania. Questa collaborazione rappresenta un’importante pietra miliare per sino, che, agevolata dalle avanzate capacità di trading di Spectrum, operativo 24 ore su 24 e 5 giorni su sette, e dal ruolo di Baader Bank come intermediario, potrà offrire per la prima volta ai suoi clienti un orario di negoziazione esteso.

Con oltre 25 anni di attività nel settore, sino mira a fornire le migliori opportunità di trading ad ogni cliente, e nel tempo ha continuato a progredire per offrire un’esperienza di alto livello e su misura, così da soddisfare le diverse esigenze dei trader più attivi in Germania. Nell’ambito di questa partnership e grazie alla tecnologia all’avanguardia di Spectrum, i clienti di sino avranno ora accesso a orari di negoziazione estesi, compresa la finestra di trading fuori-orario sulle azioni statunitensi e su altri mercati globali.

Spectrum e sino condividono un forte spirito di rinnovamento che converge nella ricerca di un’esperienza di trading ottimale. Spectrum fornisce liquidità ai mercati globali in tutta Europa e sino completerà l’offerta grazie alla sua storia di innovazioni pionieristiche e al continuo impegno a fornire un servizio di qualità superiore, il tutto arricchito da un’assistenza al cliente personalizzata e una solida piattaforma di trading.