Spectrum Markets: investitori retail europei rialzisti sulle criptovalute dopo il sostegno dei leader politici

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo concepito per gli investitori individuali, ha pubblicato i dati SERIX relativi al mese di luglio, dai quali emerge un comportamento di trading rialzista nei confronti delle due maggiori criptovalute: Bitcoin ed Ether.

Il valore SERIX relativo a Bitcoin è rimasto stabile e rialzista, attestandosi a 107 punti (leggermente in calo rispetto ai 108 di giugno), mentre il sentiment su Ether è migliorato, passando da 110 a 113 punti.

Il valore SERIX indica il sentiment degli investitori individuali, su una scala dove un numero maggiore di 100 segna un sentiment rialzista, mentre un numero inferiore a 100 indica un sentiment ribassista.

“Il comportamento di trading rialzista sulle due criptovalute e il parallelo aumento dei prezzi durante il mese di luglio potrebbero essere stati alimentati dalle dichiarazioni di importanti leader politici. Il candidato alle presidenziali Donald Trump ha promesso di trasformare gli Stati Uniti nella ‘capitale globale delle criptovalute e superpotenza del Bitcoin’ attraverso regolamenti favorevoli in caso di sua elezione, oltre all’intenzione di interrompere la vendita di Bitcoin confiscati e di istituire una ‘riserva strategica di Bitcoin’. Il candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr. si è spinto anche oltre, proponendo l’acquisto giornaliero di 550 BTC da parte del governo per finanziare una riserva consistente. Inoltre, la decisione del governo russo di legalizzare l’uso del Bitcoin per i pagamenti per le esportazioni, come contromisura alle sanzioni occidentali, è stata probabilmente interpretata dagli investitori retail di tutto il mondo come un segnale forte, contribuendo ad alimentare la domanda. L’improvvisa impennata di volatilità di Bitcoin ed Ether all’inizio di agosto ha però colto di sorpresa molti investitori, sottolineando ancora una volta la natura altamente dinamica e imprevedibile del mercato delle criptovalute”, spiega Michael Hall, Head of Distribution di Spectrum Markets.

“Quanto a Ether, il sentiment ottimista è sostenuto dall’approvazione di nove ETF su cripto, arrivata il 23 luglio, e dall’emissione della prima obbligazione digitale da parte della Banca europea per gli investimenti. Nonostante i progressi del Bitcoin, molti investitori tendono a preferire Ether grazie a innovazioni tecnologiche come lo “staking”, che consente il pagamento dei dividendi. Oltre a ciò, Ether sta acquisendo sempre più importanza nell’ambito della finanza decentralizzata e degli NFT, abbassando la barriera per le applicazioni di gioco e social media. Di conseguenza, c’è una base solida e forte anche a supporto di Ether”, prosegue Hall, che conclude.