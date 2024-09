Societe Generale amplia la gamma con 15 Turbo Certificate Open-End su Oro e Argento

Societe Generale amplia la gamma di strumenti a leva per investire sull’asset class dei metalli preziosi portando sul SeDeX di Borsa Italiana 15 nuovi certificati SG Turbo Open-end che consentono di investire con leva dinamica al rialzo (long) e al ribasso (short) seguendo l’andamento dei due principali metalli preziosi: oro e argento.

In particolare, i nuovi Certificati SG Turbo Open-end vanno ad arricchire l’offerta di Societe Generale sui metalli preziosi affiancandosi ai 6 SG certificati a Leva Fissa Long e Short x7 su future su oro, argento e platino, già disponibili sul mercato.

Costanza Mannocchi, Head of Exchange Trade Products in Italia di Societe Generale, afferma:

“La quotazione di questi nuovi prodotti conferma la volontà di Societe Generale di ampliare e aggiornare la gamma di strumenti per andare incontro alle diverse esigenze degli investitori italiani. Attraverso i certificati con leva fissa e valida solo giornalmente o i certificati Turbo con leva valida durante il periodo di investimento, long o short, gli investitori hanno la possibilità di prendere posizione sui principali metalli preziosi in base alle proprie strategie.”.

I certificati SG Turbo Open-end, classificati come certificati a leva secondo la classificazione Acepi, sono detti «open end» in quanto non hanno una scadenza predefinita. Questi prodotti sono caratterizzati da uno Strike e da una Barriera che coincidono sempre. I valori di Strike e Barriera non sono fissi nel tempo, ma vengono ricalcolati giornalmente applicando allo Strike/alla Barriera del giorno di calendario precedente un fattore di aggiustamento che tiene conto della componente di finanziamento relativa alla leva incorporata nel prodotto. Il fattore di aggiustamento è determinato sulla base di uno specifico tasso di interesse di mercato e di un premio per il rischio, definito da Societe Generale a propria ragionevole discrezione.

La leva finanziaria di un SG Turbo Open-end non è fissa e costante ma varia nel tempo, in funzione del prezzo dello strumento. Per tale ragione, la leva alla quale ciascun investitore sarà soggetto sarà indicativamente quella determinata al momento dell’acquisto del prodotto. La leva finanziaria di un certificato SG Turbo Open-end aumenta con l’avvicinarsi del valore del sottostante allo Strike e alla Barriera e viceversa diminuisce se il valore del sottostante si discosta maggiormente dallo Strike e dalla Barriera.

Gli SG Turbo prevedono, inoltre, un meccanismo automatico di Stop Loss (Evento di Knock Out) che si attiva quando un qualsiasi valore del sottostante raggiunge o supera al ribasso (nel caso dei Long) o al rialzo (nel caso degli Short) la Barriera predefinita. In questo caso, il certificato scade immediatamente senza corrispondere alcun importo. Il meccanismo di Stop Loss consente di evitare una perdita superiore al capitale investito.

Di seguito, la gamma completa di certificati Turbo e di certificati a leva fissa di Societe Generale su metalli preziosi:

SG Turbo Open-End

ISIN Sottostante Tipo Strike / Barriera (valore al 05/09/2024) Codice di Negoziazione DE000SY7N0V0 Oro Long 2409,1516 USD S37887 DE000SY7N0U2 Oro Long 2308,8650 USD S37886 DE000SY7N0T4 Oro Long 2208,5784 USD S37885 DE000SY7N0S6 Oro Long 2008,0052 USD S37884 DE000SY7N0Z1 Oro Short 3100,9611 USD S37891 DE000SY7N0Y4 Oro Short 3001,0034 USD S37890 DE000SY7N0X6 Oro Short 2801,0881 USD S37889 DE000SY7N0W8 Oro Short 2701,1304 USD S37888 DE000SY7N025 Argento Long 27,1054 USD S37894 DE000SY7N017 Argento Long 26,1025 USD S37893 DE000SY7N009 Argento Long 25,0996 USD S37892 DE000SY7N074 Argento Short 35,0134 USD S37899 DE000SY7N066 Argento Short 34,0138 USD S37898 DE000SY7N058 Argento Short 32,5144 USD S37897 DE000SY7N041 Argento Short 31,5148 USD S37896

Per maggiori informazioni e per consultare la gamma di SG Turbo si rimanda al sito: https://prodotti.societegenerale.it/product-search/turbo

SG Certificati a Leva Fissa

ISIN Attività Finanziaria di Riferimento Tipo Leva Codice di Negoziazione DE000SF2E0F8 Oro Future Short -7 SGLD7S DE000SF2E0N2 Oro Future Long 7 SGLD7L DE000SY54Z22 Platino Future Long 7 SPLAL7 DE000SY54ZZ8 Platino Future Short -7 SPLAS7 DE000SY54Z06 Argento Future Short -7 SLVRS7 DE000SY54Z14 Argento Future Long 7 SLVRL7

Per maggiori informazioni e per consultare la gamma di SG Certificati a Leva Fissa si rimanda al sito: https://prodotti.societegenerale.it/product-search/certificati%20a%20leva%20fissa