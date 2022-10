Spectrum Markets e Intermonte offrono ai propri clienti individuali il trading di certificati a zero commissioni

Spectrum Markets e Intermonte annunciano il lancio dell’iniziativa trading a zero commissioni. Grazie a questa proposta, l’ampia rete di istituzioni finanziarie italiane connesse all’Investment bank indipendente avrà, fino al termine del 2022, la possibilità di offrire ai propri clienti individuali l’opportunità di negoziare certificati su Spectrum senza commissioni.

L’iniziativa è possibile grazie alla struttura ottimizzata di Spectrum Markets, che elimina tutti i costi superflui, tra cui le commissioni di transazione, le commissioni per i dati di mercato e quelle per la connettività, riducendo le barriere d’ingresso al trading. I membri del mercato pan-europeo beneficiano direttamente della struttura priva di commissioni di negoziazione di Spectrum e hanno quindi la possibilità di trasferire questa significativa riduzione dei costi ai loro clienti.

“Intermonte è stato il primo intermediario italiano ad aderire a Spectrum Markets ed è il primo a consentire il trading a zero commissioni, in linea con la visione di Spectrum di abbattere le barriere di accesso al trading per i singoli investitori. Accogliamo con favore l’iniziativa di Intermonte e siamo molto orgogliosi di far parte di questo cambiamento in atto nel settore” afferma Christophe Grosset, European Sales Director di Spectrum Markets.

“Questa iniziativa consente ai nostri clienti di negoziare i certificati quotati su Spectrum Markets senza commissioni. È uno dei progetti congiunti che stiamo realizzando, insieme a una campagna pensata per sostenere Sightsavers, organizzazione no-profit attiva nella lotta contro le malattie che possono portare alla cecità adulti e bambini in tutto il mondo: per ogni transazione eseguita tramite Intermonte, un contributo proporzionale sarà devoluto all’associazione, per sottolineare il ruolo anche sociale che l’industria può svolgere” dichiara Gianluca Parenti, Head of Digital Division & Advisory di Intermonte.