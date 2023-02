Da UniCredit nuovi Cash Collect su panieri worst of a barriera conservativa 40 e 50

Continua l’attività di emissione da parte di UniCredit per mettere a disposizione degli investitori dei prodotti in linea con i mercati, che continuano ad aggiornare i livelli di crescita di settimana in settimana. Il Ftse Mib è cresciuto di circa il 15% da inizio anno, l’indice tecnologico statunitense Nasdaq del +17% e l’indice europeo Euro Stoxx 50 di oltre il +11%. Tutti questi rialzi stanno facendo scattare il meccanismo di “autocall” di molti prodotti emessi durante il 2022. Gli investitori si trovano quindi nella condizione di dover sostituire prodotti scaduti con e strumenti emessi in un momento di mercato in forte crescita, con barriere tradizionali poste tra il 60% e il 70%, possono non essere considerati abbastanza conservativi.

Per questo motivo, UniCredit ha iniziato a emettere sul mercato Certificate con barriere molto conservative, tra il 40% e il 50% del valore iniziale dei sottostanti. Dopo aver emesso dei prodotti Low Barrier su singoli sottostanti, settimana scorsa sono stati listati sul mercato SeDeX 18 prodotti di tipologia Cash Collect su panieri di azioni e caratteristica Worst-Of, che prevedono barriere a scadenza poste tra il 40% e il 50%.

Le caratteristiche principali

Questi Certificate hanno come sottostanti panieri di azioni italiane, europee e americane, scadono a febbraio 2025 e possono scadere anticipatamente, a partire da novembre 2023, con l’effetto Step-Down: ogni tre date di valutazione la soglia per l’autocall scende del 5%, partendo dal 100% e arrivando all’80%. I certificate di questa serie consentono di ottenere premi mensili condizionati, che vanno da un minimo dello 0,55% a un massimo dell’1,25%, se alla data di osservazione mensile il prezzo di riferimento del sottostante è pari o superiore al livello barriera, posto per quest’emissione tra il 40% e il 50% del valore iniziale.

Al momento della scadenza (febbraio 2025) sono possibili due scenari:

se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della barriera, il Certificate rimborsa 100€, oltre al premio finale e ai premi in memoria eventualmente non pagati in precedenza;

se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della barriera, il Certificate rimborsa un valore commisurato alla performance del sottostante.

Un esempio

Prendiamo come esempio il Certificate (ISN DE000HC46DH8) su paniere di azioni turistiche composto da Airbnp, American Airlines e Carnival, che prevede una barriera a scadenza del 40% e un premio mensile dell’1,2%, pari a un rendimento annualizzato del 14,4%. Nel caso in cui il Certificate non sia già scaduto anticipatamente, alla data di osservazione finale ossia febbraio 2025, se il sottostante peggiore dei tre si trovasse a un valore pari o superiore al 40% del valore iniziale dello stesso, il Certificato sarà rimborsato al valore nominale di 100€ e in aggiunta corrisponderà 1,2€ di premio (oltre ai premi eventualmente non pagati in precedenza).

Viceversa se il sottostante peggiore dei tre perde più del 60% del valore iniziale e si trova sotto la barriera posta al 40% allora il certificato rimborserà un valore commisurato alla performance del sottostante. I prodotti di questa serie sono quindi indicati per quegli investitori che vogliono puntare sulla crescita e/o sulla lateralità di un titolo per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata.

Inoltre, i redditi da Certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%), e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it