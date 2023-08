Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives, ha pubblicato il suo secondo aggiornamento trimestrale dell’anno, dal quale emergono livelli di negoziazione positivi per la prima metà dell’anno, nonostante un calo dell’attività negli ultimi tre mesi.

I securitised derivatives scambiati da aprile a giugno sono stati poco più di 340 milioni, al di sotto dei 357 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è stato ottenuto nel contesto di una contrazione generale degli scambi registrata nel settore; tuttavia, il grado di flessione relativamente contenuto evidenzia la continua resilienza di Spectrum.

Guardando complessivamente alla prima metà dell’anno, i volumi restano positivi. Da gennaio a giugno i securitised derivatives scambiati su Spectrum sono stati pari a 787 milioni, con un aumento di circa il 20% rispetto ai 657 milioni del primo semestre 2022. Spectrum ha inoltre reso noto il dato relativo al controvalore negoziato, che ha raggiunto 1,77 miliardi di euro nel primo semestre 2023, a fronte di 1,65 miliardi di euro nello stesso periodo dell’anno precedente.

Spectrum ha inoltre sottolineato che il numero di strumenti disponibili sulla sede di negoziazione è salito a quasi 18.000 ISIN, mentre continuano ad aumentare i tipi di prodotti disponibili e il numero di sottostanti negoziabili.

I risultati dimostrano l’impegno di Spectrum nel perseguire una strategia di crescita a lungo termine, con un aumento dei prodotti ora quotati sulla sede di negoziazione, così come degli investitori retail in Europa che negoziano su Spectrum ogni mese, anche grazie ai nuovi membri e alle diverse partnership annunciate nel corso dell’ultimo anno.

A maggio, Spectrum ha accolto UniCredit Bank AG come nuovo aderente. La banca paneuropea ha quotato una serie di warrant a leva costante e prodotti covered warrant, mettendoli a disposizione degli investitori individuali in Germania tramite i loro broker o la loro banca.

A giugno, poi, Spectrum è diventato membro sostenitore della Deutscher Derivate Verband (DDV), l’associazione che rappresenta l’industria dei principali emittenti di titoli strutturati in Germania, per dare supporto all’attività dell’organizzazione. Si è trattato di un notevole passo avanti a livello strategico, in quanto offre l’opportunità di partecipare ai comitati e ai gruppi del settore che lavorano sulle iniziative normative e di condividere le competenze sviluppate dalla rete di trading a livello paneuropeo.

“Mentre procediamo nella seconda metà dell’anno, continuiamo a rimanere focalizzati sull’innovazione, e a investire in modo consistente per migliorare ed espandere le basi del nostro ecosistema di trading paneuropeo, oltre che per rimanere sempre all’avanguardia nel trading a livello retail in Europa”, spiega Nicky Maan, CEO di Spectrum Markets.

“Nell’ultimo trimestre abbiamo registrato un calo degli scambi, il che non è una grande sorpresa se si considera l’attuale contesto di mercato. Ma sono comunque soddisfatto del fatto che, nel complesso, dopo il primo trimestre record che abbiamo registrato quest’anno, il volume è ancora in crescita per la prima metà dell’anno. Continuiamo a impegnarci per offrire la migliore esperienza di trading possibile ai nostri preziosi clienti, esplorando nuove partnership e ampliando la nostra offerta,” conclude Maan.