Sorpresa Warren Buffett: non solo Apple, ci sono altre big tech di Wall Street nel suo portafoglio ‘nascosto’

Non solo Apple. L’amministratore delegato di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ha un portafoglio d’investimenti decisamente ampio e gli investitori privati e professionali monitorano sempre attentamente i documenti SEC 13F relativi alla Berkshire Hathaway e alle sue partecipazioni azionarie.

Ma i 13F di Berkshire Hathaway non sempre raccontano tutta la storia. Non tutto ciò che Warren Buffett possiede o acquista è necessariamente riportato in un documento 13F della SEC. Ad esempio, l’Oracolo di Omaha e il suo braccio destro Charlie Munger hanno riacquistato oltre 62 miliardi di dollari di azioni di classe A e B di Berkshire Hathaway da luglio 2018. Si tratta di una cifra di gran lunga superiore a quella che i due hanno speso per ogni singolo titolo del portafoglio di investimenti della Berkshire negli ultimi quattro anni, e non troverete questa attività di acquisto elencata in un documento 13F.

Allo stesso modo, Warren Buffett ha un portafoglio segreto con 6,31 miliardi di dollari di attività in gestione, alla fine di marzo. Forse la sorpresa più grande di tutte è che Warren Buffett, un investitore che in genere ha evitato di avere una forte esposizione sui titoli tecnologici e le società a forte crescita durante i suoi oltre 57 anni di attività, ha una partecipazione, diretta o indiretta, in tutti e cinque i titoli FAANG: Meta (ex Facebook), Apple, Amazon, Netflix e Alphabet (ex Google).

Alcuni dei FAANG sono presenti da anni nel portafoglio di Buffett. Apple è la più grande partecipazione di Berkshire per valore di mercato, con il 42,5% dei 354 miliardi di dollari di patrimonio investito della società, come risultava dallo scorso fine settimana. L’Oracolo di Omaha si riferisce ad Apple come a uno dei “quattro giganti” della sua azienda, quindi è improbabile che questa posizione venga ridotta a breve. Anche il gigante dell’e-commerce Amazon è una partecipazione costante da oltre tre anni. Buffett ha già dichiarato che la posizione di Berkshire in Amazon è stata avviata da uno dei suoi luogotenenti, Todd Combs o Ted Weschler. Sia Apple che Amazon compaiono nelle 13F trimestrali di Berkshire Hathaway.

Ma che dire delle azioni dei social media Meta Platforms, della piattaforma di streaming Netflix e del colosso della ricerca su internet Alphabet? Per questi titoli dobbiamo andare più a fondo. Tra i 16 titoli che Warren Buffett e il suo team di investitori hanno aggiunto dall’inizio dell’anno c’è la holding diversificata Markel, spesso considerata dalla comunità degli investitori come una mini-Berkshire, con quasi 7 miliardi di dollari di asset in gestione, al 30 giugno 2022.

Buffett è un azionista di Markel, in quanto tale tecnicamente ha un interesse acquisito negli oltre 100 titoli in cui Markel è investita. Tra questi, 43.000 azioni di Netflix, oltre 184.000 azioni di Meta e quasi 2,75 milioni di azioni di Google. Quindi, almeno indirettamente, Warren Buffett “possiede” tutti e cinque i titoli FAANG.