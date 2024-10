Societe Generale quota nuovi Certificati a Leva Fissa Long e Short 3x su azioni italiane e americane

Societe Generale amplia la gamma offerta sul SeDeX con 20 nuovi Certificati a Leva Fissa Long e Short 3x che consentono di investire con leva giornaliera sul rialzo e sul ribasso di alcune delle principali azioni quotate in Italia e negli Stati Uniti.

In particolare, l’ampliamento della gamma rende più ricca l’offerta degli strumenti a leva di Societe Generale fornendo agli investitori la possibilità di esporsi ai principali titoli azionari italiani e statunitensi con una leva long e short ±x3:

Azioni quotate in Italia : Enel, Eni, Intesa Sanpaolo, Stellantis, STMicroelectronics e Unicredit

: Enel, Eni, Intesa Sanpaolo, Stellantis, STMicroelectronics e Unicredit Azioni quotate negli Stati Uniti: Alibaba, Meta, NVIDIA e Tesla.

Con l’emissione di questi nuovi prodotti, l’offerta di Certificati a Leva Fissa di Societe Generale si conferma la più completa con oltre 135 sottostanti che includono azioni, indici azionari, future obbligazionari, future su materie prime, future su volatilità e tassi di cambio.

Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia, ha commentato:

“La quotazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana di questi nuovi Certificati a Leva Fissa ±x3 conferma la volontà di Societe Generale di ampliare la gamma di strumenti ai quali gli investitori italiani possono accedere in modo facile ed efficace, anche beneficiando dell’orario di negoziazione esteso, dalle 8 alle 22. Dopo essere stato l’assoluto pioniere con la quotazione dei primi certificati a leva fissa e avere aperto la strada a questa tipologia di prodotti in Italia, il nostro approccio orientato all’evoluzione costante della gamma ci ha consentito negli anni di raggiungere una quota di mercato nel segmento dei Certificati a Leva Fissa considerevole sia in termini di controvalore sia in termini di numero di contratti, e di offrire una delle gamme più complete in termini di sottostanti”.

I Certificati a Leva Fissa di Societe Generale, classificati come certificati a leva secondo la classificazione Acepi, replicano indicativamente (al lordo di costi, imposte ed altri oneri) la performance giornaliera del sottostante moltiplicata per la leva fissa positiva o negativa. La Leva Fissa viene ricalcolata ogni giorno4 ed è valida solo intraday e non per periodi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect). Nel caso di movimenti estremi ed avversi del sottostante, è previsto un meccanismo automatico di Rettifica Infragiornaliera della leva. Tale meccanismo è volto ad evitare che il valore del prodotto diventi negativo, tuttavia, in alcune circostanze di mercato, non consente di evitare che il valore del prodotto si azzeri. Questi certificati sono disponibili su Borsa Italiana (SeDeX) con liquidità fornita da Societe Generale.

Nel dettaglio, i nuovi certificati di Societe Generale sono: