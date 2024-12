Societe Generale quota 10 nuovi Discount Certificate con sottostanti indici azionari anche ESG

Societe Generale ha ampliato la propria gamma di Certificati di Investimento mettendo a disposizione sul SeDeX di Borsa Italiana dieci nuovi Discount Certificate con sottostanti 3 indici azionari e 2 indici azionari ESG.

In particolare, l’allargamento della gamma rende più ricca l’offerta fornendo agli investitori la possibilità di prendere posizione su nuovi sottostanti:

l’indice azionario italiano: FTSE MIB

i principali indici azionari europeo e statunitense: EURO STOXX 50 e S&P 500

due indici azionari europei ESG: EURO STOXX 50 ESG e DAX 50 ESG

I Discount Certificate, classificati come certificati a capitale non protetto secondo la classificazione Acepi, offrono un’esposizione all’andamento del valore dell’indice sottostante fino ad un determinato livello (Cap), a fronte di un prezzo di emissione dei certificati inferiore al valore dell’indice stesso (moltiplicato per il Multiplo e convertito nella Valuta di Emissione), da cui traggono il nome “Discount” (che significa sconto in italiano). Anche il prezzo di mercato dei certificati durante la loro vita, in normali condizioni di mercato, sarà inferiore o uguale al valore dell’indice sottostante (moltiplicato per il Multiplo e convertito nella Valuta di Emissione).

A scadenza, i Discount Certificate di Societe Generale prevedono un rimborso pari al valore di chiusura dell’indice sottostante alla Data di Valutazione finale moltiplicato per il Multiplo e convertito nella Valuta di Emissione, fino ad un livello massimo pari all’Importo Massimo (pari al Cap moltiplicato per il Multiplo e convertito anch’esso nella Valuta di Emissione).

Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia, ha commentato:

“Dopo essere stato pioniere con la quotazione dei primi Certificati Discount con sottostanti azioni quotate in Italia e negli USA ed aver aperto la strada a questa tipologia di prodotti in Italia, abbiamo deciso di ampliare la gamma di sottostanti ai quali gli investitori italiani possono accedere concentrandoci, in questa occasione, su prodotti pensati per chi punta a mantenere un’esposizione all’andamento di determinati indici azionari, anche ESG. Infatti, i nuovi Certificati Discount consentono un’esposizione ai tre principali indici rappresentativi del mercato azionario italiano, europeo e statunitense e a due indici azionari che sono composti da azioni di società selezionate secondo criteri ESG. Con questa emissione Societe Generale conferma il suo impegno nel proporre prodotti d’investimento innovativi con attenzione anche ai temi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance”.

Questi Certificati sono negoziati con liquidità infragiornaliera sul SeDeX di Borsa Italiana e la Data di Valutazione finale è fissata il 18 dicembre 2026.

I nuovi Discount Certificate di Societe Generale con sottostanti indici azionari:

ISIN Certificato Indice Sottostante Prezzo di Emissione Valore del Sottostante alla Data di Lancio Discount lordo all’emissione[3] Importo Massimo Cap Multiplo Rendimento potenziale lordo all’emissione3,[4] Rischio di cambio DE000SJ6E3Y1 EURO STOXX 50® (ISIN EU0009658145) 42,97 € 4.754 punti indice 9,61% 50 € 5.000 punti indice 0,01 16,36% No DE000SJ6E3Z8 EURO STOXX 50® (ISIN EU0009658145) 44,99 € 4.754 punti indice 5,36% 57,50 € 5.750 punti indice 0,01 27,81% No DE000SJ6FEC2 FTSE MIB (ISIN GB00BNNLHW18) 2,99 € 33.296 punti indice 10,20% 3,55 € 35.500 punti indice 0,0001 18,73% No DE000SJ6FED0 FTSE MIB (ISIN GB00BNNLHW18) 3,07 € 33.296 punti indice 7,80% 4,30 € 43.000 punti indice 0,0001 40,07% No DE000SJ6E348 S&P 500® (ISIN US78378X1072) 50,74 € 5.944 punti indice 10,15% $62,5 6.250 punti indice 0,01 17,03% EUR/USD DE000SJ6E355 S&P 500® (ISIN US78378X1072) 53,19 € 5.944 punti indice 5,81% $67,5 6.750 punti indice 0,01 20,57% EUR/USD

I nuovi Discount Certificate di Societe Generale con sottostanti indici azionari ESG:

ISIN Certificato Indice Sottostante Prezzo di Emissione Valore del Sottostante alla Data di Lancio Discount lordo all’emissione3 Importo Massimo Cap Multiplo Rendimento potenziale lordo all’emissione3,4 Rischio di cambio DE000SJ6E306 EURO STOXX 50® ESG (ISIN CH0469557521) 180,35 € 202 punti indice 10,72% 200 € 200 punti indice 1 10,90% No DE000SJ6E314 EURO STOXX 50® ESG (ISIN CH0469557521) 191,86 € 202 punti indice 5,02% 230 € 230 punti indice 1 19,88% No DE000SJ6E322 DAX® 50 ESG (ISIN DE000A0S3E04) 160,86 € 1.811 punti indice 11,18% 180 € 1.800 punti indice 0,1 11,90% No DE000SJ6E330 DAX® 50 ESG (ISIN DE000A0S3E04) 171,58 € 1.811 punti indice 5,26% 210 € 2.100 punti indice 0,1 22,39% No

Questi prodotti sono strumenti finanziari tale che i fondi raccolti nell’ambito dell’emissione non saranno destinati specificatamente al finanziamento di progetti relativi a temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Soltanto il sottostante è costruito in modo tale da selezionare le società secondo i criteri ESG come specificato nelle regole di funzionamento dell’indice. L’esposizione dell’investitore alla performance del sottostante non implica che l’investitore finanzi le azioni che lo compongono. Questi prodotti non sono obbligazioni verdi (Green Bond).

Per maggiori informazioni si rimanda al sito: https://prodotti.societegenerale.it/