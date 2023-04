BNP Paribas annuncia la prima emissione sul SeDex di certificati Spread Call e Put per investire sui principali listini europei (Ftse Mib italiano e Dax tedesco) e americani (S&P 500 e Nasdaq). Questa emissione rappresenta una novità nel panorama italiano dei certificati, mentre sono già noti sui mercati tedesco e francese con il nome di “Discount Warrant”: rappresentano infatti una variante più economica dei Covered Warrant.

I vantaggi degli Spread Certificate

Rispetto ai tradizionali Covered Warrant, gli Spread Certificate hanno un limite ai potenziali guadagni (Cap per i Call Spread e Floor per i Put Spread) ma permettono di prendere un’esposizione maggiore sull’indice sottostante a parità di capitale impiegato. Infatti il loro prezzo, a parità tutte le altre condizioni, è minore rispetto ad un Covered Warrant con il medesimo Strike.

Questo meccanismo può aiutare sia il trader che desideri amplificare i propri investimenti sfruttando la leva finanziaria, sia chi ritiene che il sottostante possa rimanere all’interno di un intervallo, sia, nella versione Put Spread, chi voglia proteggere parzialmente il proprio portafoglio da variazioni negative dell’indice sottostante con un costo contenuto.

Confrontando gli Spread Certificate con le strategie in opzioni, i primi hanno come vantaggio una gestione operativa molto semplificata: infatti è sufficiente acquistare un singolo codice ISIN attraverso lo stesso conto titoli normalmente utilizzato per investimenti azionari, obbligazionari o in ETF. Invece un’analoga strategia in opzioni necessita dell’apertura di un conto derivato, il versamento di un margine iniziale, l’apertura di due posizioni e la scelta di un intermediario che permetta la compensazione dei margini.

Come funzionano

Per quanto concerne il funzionamento degli strumenti, la nuova serie di Certificate è caratterizzata da due soglie fisse predeterminate da BNP Paribas al momento della quotazione del prodotto: i CALL Spread hanno un livello superiore, chiamato anche Cap, ed uno inferiore, chiamato anche Strike; i PUT Spread hanno invece un livello superiore, detto Strike, ed uno inferiore, chiamato Floor.

Il Call Spread Certificate corrisponde a Scadenza un importo uguale alla differenza tra Cap e Strike divisa per la Parità moltiplicata per il tasso di cambio, nel caso in cui il valore di quotazione del sottostante sia superiore o pari al Cap. Se il valore del sottostante è inferiore al Cap, ma maggiore dello Strike l’importo corrisposto a Scadenza sarà uguale alla differenza tra valore del sottostante e Strike, divisa per la parità ed il tasso di cambio; nel caso in cui il valore di quotazione sia inferiore allo Strike, il certificato corrisponde un valore pari a zero, con conseguente perdita totale del capitale investito.

Il Put Spread Certificate a sua volta corrisponde a Scadenza un importo pari alla differenza tra Strike e Floor divisa per la Parità moltiplicata per il tasso di cambio, nel caso in cui il valore di quotazione del sottostante sia inferiore o pari al Floor, nel caso in cui essa sia superiore al valore di Floor fissato, ma pari o inferiore al livello di Strike, il Certificate rimborserà un valore pari alla differenza tra Strike e quotazione del sottostante, divisa per parità moltiplicata per tasso di cambio; nel caso in cui il valore di quotazione sia superiore allo Strike, il certificato corrisponde un valore pari a zero, con conseguente perdita totale del capitale investito.

“Siamo orgogliosi di aver quotato la prima gamma in Italia di Spread Certificate sui principali indici europei e americani, che permettono di trarre beneficio sia da mercati rialzisti sia ribassisti e di sfruttare anche i movimenti più contenuti degli indici sottostanti. Gli Spread Certificate ampliano ulteriormente la gamma di prodotti che possono essere utilizzati dagli investitori anche in ottica di copertura di portafogli, senza la complicazione di dovere operare con i derivati” ha così commentato Nevia Gregorini, Head of Exchange Traded Solutions di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking.

Inoltre sul sito dedicato è sempre possibile consultare quotazioni, grafici in tempo reale.

Clicca qui tutta la documentazione relativa agli Spread Certificate.