EFG International: bilancio 2023 da record, profitti oltre 300 milioni

La banca svizzera EFG International ha pubblicato i risultati aziendali relativi al 2023. Numeri che certificano la solidità del gruppo, con profitti record, pari a 303 milioni di franchi svizzeri (in crescita del 50% rispetto al 2022). Positivo anche il Cost/Income Ratio, sceso al 73,7%, contro il 76% dell’esercizio precedente. Di fatto cresce quindi la marginalità operativa della banca. Sale al tempo stesso il dividendo proposto, in aumento del 22% a 0,55 centesimi di franco per azione. Stabile a 142 miliardi il valore degli asset in gestione (in calo di circa mezzo punto percentuale YoY).

Operativamente EFG International impiega circa 3030 dipendenti (+7% rispetto all’anno prima). La banca gode di ottimi rating. Moody’s ha valutato il merito creditizio di EFG International con “A3”, mentre Fitch ha assegnato “A”. L’azione di EFG International è quotata alla borsa di Zurigo e da inizio anno si è apprezzata del 16%, salendo oltre i 12 franchi. La capitalizzazione di mercato è di circa 3,85 miliardi di franchi (dati al 27 febbraio 2024).

Il nome di EFG International è ben noto a chi segue il mondo dei certificates. La banca svizzera, infatti, in questi ultimi anni si è distinta con una serie di emissioni su Borsa Italiana, realizzate utilizzando l’innovativa piattaforma di Leonteq.

Per maggior informazioni visita la piattaforma di Leonteq: https://certificati.leonteq.com/