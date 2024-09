Societe Generale lancia in Italia il primo strumento per investire sui “Magnifici Sette” del Dragone

Societe Generale ha deciso di ampliare la propria gamma di certificati di investimento mettendo a disposizione sul SeDeX di Borsa Italiana un nuovo Certificato Benchmark che consente di prendere posizione su sette azioni ad alta capitalizzazione del settore tecnologico quotate ad Hong Kong, come un richiamo in versione cinese ai “Magnifici Sette” del mercato US.

Con questa nuova emissione, Societe Generale si posiziona come il primo emittente a portare sul mercato italiano uno strumento quotato che consente di prendere posizione sulle sette società leader del settore tecnologico cinese.

Il nuovo Certificato Benchmark di Societe Generale, con codice ISIN DE000SY7XKA5, replica linearmente (al lordo dei costi, imposte ed altri oneri) l’andamento dell’indice Solactive China Dragons 7 Index NTR. L’indice è composto dalle azioni di Alibaba, Baidu, BYD, JD.com, Meituan, Tencent e Xiaomi (tutte quotate sulla Borsa di Hong Kong), offrendo quindi un’esposizione mirata alle sette società cinesi leader nel settore tecnologico. L’indice prevede pari peso (ovvero il 14,29% circa) per ciascuna azione, con un ribilanciamento dei pesi due volte l’anno.

Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia, ha commentato:

“Lo sviluppo del settore tecnologico globale potrebbe non essere solo legato ai Magnifici 7 del mercato USA: anche la Cina sta infatti facendo grandi progressi nel campo dell’intelligenza artificiale, della tecnologia 5G, della robotica e di altre tecnologie innovative. Le aziende incluse nell’indice stanno guadagnando sempre più rilevanza a livello globale e possono rappresentare una scelta interessante per gli investitori che vogliono cogliere le opportunità offerte dal mercato azionario cinese. Per questo motivo Societe Generale, da sempre attenta all’innovazione e alle diverse esigenze degli investitori, ha deciso di mettere a disposizione sul SeDeX il primo Certificato Benchmark che consente di esporsi alle principali aziende tech cinesi”.

ISIN Certificato Indice Sottostante Scadenza Rischio di Cambio DE000SY7XKA5 Solactive China Dragons 7 Index NTR (ISIN: DE000SL0L4B0 | Ticker: SOLCDR7N Index) Open-End EUR/HKD

Questo prodotto, classificato come certificato a capitale non protetto secondo la classificazione Acepi, replica linearmente (al lordo dei costi, imposte ed altri oneri) l’andamento dell’indice sottostante. Questo certificato è disponibile su Borsa Italiana (SeDeX) con liquidità fornita dal Liquidity Provider Societe Generale e non ha una scadenza predefinita (open-end).