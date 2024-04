Societe Generale lancia i nuovi Equity Protection Cap per ottimizzare l’esposizione su alcune azioni italiane e materie prime

Si è da poco concluso il primo trimestre del 2024 con i listini azionari che hanno registrato performance molto significative, registrando nuovi record negli Usa e in Europa. A Wall Street, spiccano i 22 record dell’S&P 500 da inizio anno e i massimi del Nasdaq 100, mentre nel Vecchio Continente si segnalano i record assoluti toccati dall’Euro Stoxx 50, dal Dax tedesco e dal Cac 40 francese. Sui massimi anche il Nikkei 225 giapponese. Il Ftse Mib italiano non ha aggiornato i record storici, ma viaggia sui massimi dal 2007.

Non solo l’azionario, ma anche alcune materie prime hanno messo a segno una solida performance in questi primi tre mesi del 2024. In ambito metalli preziosi, l’oro ha registrato un nuovo record assoluto oltre i 2.200 dollari l’oncia, mentre l’argento è tornato sui massimi da maggio dello scorso anno. Per quanto riguarda il petrolio WTI, le quotazioni sono salite al massimo degli ultimi cinque mesi.

Le caratteristiche dei nuovi certificati

In tale contesto, Societe Generale ha deciso di quotare sul SeDeX di Borsa Italiana una nuova gamma di Certificati di Investimento in grado di adattarsi al contesto attuale di mercato e alle esigenze degli investitori. Si tratta di dieci nuovi Certificati Equity Protection con Cap su azioni italiane e materie prime.

Questi strumenti sono a capitale protetto secondo la classificazione Acepi (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento), una categoria di certificati ormai sempre più proposta sul mercato alla luce del contesto di tassi più elevati. Nel 2023 i Certificati Equity Protection hanno infatti riscosso un grande successo e hanno negoziato sul SeDeX oltre 1,2 miliardi euro, in crescita del 91% rispetto al 2022.

Per quando riguarda il funzionamento, i nuovi certificati consentono un’esposizione all’andamento del sottostante (fino ad un tetto massimo detto “Cap”) con un importo minimo di rimborso del certificato a scadenza pari a 100 euro lordi (ma non in caso di disinvestimento prima della scadenza). Ai fini del calcolo dell’importo di rimborso del certificato, la performance del sottostante è calcolata rispetto ad un valore iniziale detto Strike.

In particolare, per questa emissione, Societe Generale offre l’opportunità di prendere posizione su quattro azioni italiane del Ftse Mib: i due bancari Intesa Sanpaolo (ISIN DE000SW7SCK3) e UniCredit (DE000SW7SCH9) e le due società energetiche Eni (DE000SW7SCG1) ed Enel (DE000SW7SCJ5). La scadenza per questi quattro certificati è fissata a marzo 2027.

I restanti sei nuovi prodotti hanno come sottostanti tre materie prime. Nella gamma troviamo due certificati sull’Oro (DE000SW7MXM8 e DE000SW7MXN6, con Cap diversi ma stessa scadenza a dicembre 2025), due sull’Argento (DE000SW7MXP1 e DE000SW7MXQ9, sempre con scadenza dicembre 2025) e due su Petrolio WTI Future (DE000SW7PUS4 e DE000SW7PUT2, con scadenza novembre 2025).

Rendimento massimo a scadenza fino al 35,14%

Visti i recenti rialzi registrati da diverse asset class, come l’azionario e le materie prime, i certificati Equity Protection Cap targati Societe Generali sono particolarmente adatti agli investitori che vogliono ottimizzare la propria esposizione ai sottostanti citati in precedenza fino al livello Cap e al contempo beneficiare di un rimborso minimo lordo di 100 euro.

Questa gamma è infatti in grado di offrire un rendimento massimo lordo che varia dall’8,80% al 35,14% in base al certificato selezionato (nel caso in cui il certificato venisse acquistato al prezzo di emissione e la liquidazione fosse pari all’importo massimo che varia da 107 a 135 euro).

A scadenza, questi certificati prevedono tre possibili scenari di rimborso:

Se, alla data di valutazione finale, il prezzo di riferimento del sottostante è uguale o superiore al Cap, viene corrisposto un importo lordo di rimborso predefinito pari all’importo massimo;

Se, invece, la quotazione del sottostante è inferiore al Cap ma uguale o superiore al livello iniziale (Strike), viene corrisposto un importo lordo di rimborso pari a 100 euro moltiplicato per la performance (positiva) del sottostante;

Se, infine, il sottostante vale meno dello strike alla data di valutazione finale, viene corrisposto un importo lordo di rimborso predefinito pari all’importo minimo di 100 euro.

ISIN Certificato Sottostante Strike Cap Prezzo di Emissione del Certificato Importo Minimo Importo Massimo Livello di protezione all’Emissione1 Rendimento massimo lordo all’Emissione2 Data di Valutazione finale – Data di Scadenza DE000SW7SCG1 Eni 14,64 € 18,30 € 99,85 € 100 € 125 € 100,15% 25,19% 18/03/2027 – 25/03/2027 DE000SW7SCH9 UniCredit 31,00 € 38,75 € 101,10 € 100 € 125 € 98,91% 23,64% 18/03/2027 – 25/03/2027 DE000SW7SCJ5 Enel 6,20 € 8,37 € 99,90 € 100 € 135 € 100,10% 35,14% 18/03/2027 – 25/03/2027 DE000SW7SCK3 Intesa Sanpaolo 3,00 € 4,05 € 102,80 € 100 € 135 € 97,28% 31,32% 18/03/2027 – 25/03/2027 DE000SW7MXM8 Oro $2.165,00 $2.381,50 99,65 € 100 € 110 € 100,35% 10,39% 19/12/2025 – 30/12/2025 DE000SW7MXN6 Oro $2.165,00 $2.403,15 100,00 € 100 € 111 € 100% 11,00% 19/12/2025 – 30/12/2025 DE000SW7MXP1 Argento $24,50 $26,95 99,20 € 100 € 110 € 100,81% 10,89% 19/12/2025 – 30/12/2025 DE000SW7MXQ9 Argento $24,50 $27,44 99,90 € 100 € 112 € 100,10% 12,11% 19/12/2025 – 30/12/2025 DE000SW7PUS4 Petrolio WTI (Future Dic. 2025) $70,00 $74,90 98,35 € 100 € 107 € 101,68% 8,80% 17/11/2025 – 24/11/2025 DE000SW7PUT2 Petrolio WTI (Future Dic. 2025) $70,00 $77,00 99,50 € 100 € 110 € 100,50% 10,55% 17/11/2025 – 24/11/2025

È importante sottolineare che questi prodotti sono strumenti finanziari complessi che espongono l’investitore al rischio di credito di Societe Generale (il garante dei prodotti). Questi prodotti presuppongono un approccio di breve termine come riportato nel KID che si può consultare nel sito internet dell’emittente: https://prodotti.societegenerale.it/product-search/equity%20protection%20cap/all-assettypes/all-assets