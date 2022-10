Société Générale amplia la gamma di ETN con tre nuovi temi d’investimento: Inflation Proxy, Mobilità del Futuro ed Energie Rinnovabili

Société Générale (SG) amplia la propria gamma di ETN su indici tematici quotando sul segmento ETFplus di Borsa Italiana tre nuovi prodotti legati ai grandi temi di investimento attuali: Inflation Proxy, Mobilità del Futuro ed Energie Rinnovabili.

Si tratta di prodotti caratterizzati dalla presenza di un collaterale a favore degli investitori per mitigare il rischio di controparte (la cui composizione si allinea alla normativa UCITS in termini di qualità e diversificazione).

Questi ETN replicano (al lordo di costi, imposte e altri oneri) la performance dell’indice sottostante e non hanno una scadenza predefinita (open-end).

Gli SG ETN sono denominati e negoziati in euro senza copertura del rischio di cambio derivante dalle azioni incluse nell’indice sottostante e denominate in una valuta diversa dall’euro. Si tratta di strumenti complessi che non prevedono la garanzia del capitale ed espongono ad una perdita massima pari al capitale investito.

La nuova emissione

I tre nuovi SG ETN consentono di prendere posizione su idee di investimento ancorate a trend di medio/lungo periodo. Ma andiamo con ordine.

ISIN TEMA DI INVESTIMENTO INDICE SOTTOSTANTE RISCHIO DI CAMBIO XS2425315152 INFLATION PROXY SGI Inflation Proxy Index CNTR EUR/Valute Multiple XS2425320236 MOBILITÀ DEL FUTURO Solactive Smart Mobility EUR Index CNTR EUR/Valute Multiple XS2425313967 ENERGIE RINNOVABILI SGI European Renewable Energy Index EUR/Valute Multiple

Inflazione sotto i riflettori

Nel 2022 i prezzi di beni e servizi sono aumentati in tutto il mondo ad un ritmo tra i elevati degli ultimi decenni. Nel mese di agosto 2022, infatti, il tasso di inflazione annuale nell’area euro è stato pari al 9,1%, il massimo livello registrato anno su anno da oltre 30 anni. La pandemia da Covid-19 ed il conflitto Russia-Ucraina sono tra le principali cause di questo aumento repentino dei prezzi. Questi avvenimenti hanno contribuito a creare difficoltà nelle catene di approvvigionamento e nella fornitura di energia a livello globale, con un conseguente aumento dei costi energetici e di produzione.

In questo contesto, il prezzo dei titoli azionari di alcuni settori tende storicamente a registrare una maggiore correlazione con indicatori di crescita dell’inflazione. Tali titoli vengono definiti “inflation proxy” e includono azioni dei produttori di materie prime, del settore industriale e le società legate a gas e petrolio ma anche i fornitori di prodotti e servizi quotidiani necessari, come i beni di consumo o le aziende di software e IT.

Per avere un’esposizione su tali società SG mette a disposizione l’ETN su Inflation Proxy che replica l’indice l’SGI Inflation Proxy CNTR, sviluppato da Société Générale secondo una metodologia proprietaria. L’indice comprende un paniere di 100 società appartenenti ai cinque settori con la maggiore sensitività all’andamento di tre indicatori correlati con l’inflazione. I settori presi in considerazione sono: materiali di base, beni di consumo, beni industriali, petrolio & gas, tecnologia. L’indice è calcolato in dollari USA e prevede il reinvestimento dei dividendi.

La mobilità del futuro, un pilastro della green economy

Nelle società ed economie moderne, la mobilità è un pilastro centrale per la crescita e rappresenta uno strumento chiave per migliorare la qualità della vita delle persone. Con l’obiettivo di raggiungere la neutralità dal carbonio entro il 2050, la Commissione Europea ha proposto il 14 luglio 2022 un nuovo pacchetto di misure ambientali che prevede il divieto di vendita di veicoli termici a partire dal 2035. Mentre le vendite di veicoli termici sono diminuite a livello globale del 12% nel primo semestre del 2022, le vendite di veicoli elettrici a batterie sono aumentate, nello stesso periodo, del 43%. Le aziende che contribuiscono a plasmare la mobilità del futuro hanno l’opportunità di dare un contributo a un settore centrale per i prossimi decenni e di assumere in tal senso una posizione di leadership a livello internazionale.

Una possibile strada per prendere esposizione a questo grande tema di investimento è l’SG ETN sulla Mobilità del Futuro. L’indice sottostante, il Solactive Smart Mobility EUR Index CNTR, replica un paniere composto da 30 titoli selezionati con criteri non discrezionali basati sulla liquidità dei titoli, sull’esclusione di determinati settori e sulla rilevanza ad uno o più dei temi identificati da Solactive AG come rappresentativi dell’industria della mobilità del futuro. L’indice, calcolato in euro, prevede il reinvestimento dei dividendi.

Il megatrend dell’energia rinnovabile

L’utilizzo intensivo di combustibili fossili è una delle principali cause del cambiamento climatico. Una via d’uscita sostenibile è quella di sostituire i combustibili fossili con fonti rinnovabili, come energia solare o eolica, nel processo di produzione di energia elettrica. Questa trasformazione rappresenta una delle principali sfide per il futuro. Nel 2020 il mercato delle energie rinnovabili a livello globale è stato valutato a circa 881,7 miliardi di dollari e, secondo le stime di Allied Market Research, potrebbe più che raddoppiare entro il 2030.

Un investitore può catturare questo megatrend con l’SG ETN sull’energia rinnovabile. L’indice sottostante, l’SGI European Renewable Energy Total Return Index, seleziona le 10 più importanti capitalizzazioni europee del settore delle energie rinnovabili. Tema ancora più sentito nel Vecchio Continente proprio per la necessità di raggiungere l’autonomia energetica quanto prima. La Commissione Europea propone infatti di incrementare l’obiettivo per l’utilizzo delle energie rinnovabili dal 40% al 45%. Per raggiungere questi obiettivi, l’Unione Europea stima a circa 210 miliardi di euro gli investimenti necessari per eliminare gradualmente le importazioni di combustibili fossili dalla Russia. Anche in questo caso, l’indice sottostante all’ETN è calcolato in euro e prevede il reinvestimento dei dividendi.

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://prodotti.societegenerale.it/thematic-etn