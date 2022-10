Anima: governo punta tramite Poste ad un aumento della partecipazione (analisti)

In rialzo del 3% in Borsa il titolo Anima dopo che Reuters ha riportato la notizia per cui l’Italia starebbe cercando di aumentare la propria partecipazione nella holding di risparmio gestito attraverso Poste Italiane (controllata dallo Stato – CDP 35%, MEF 29.3%), al fine di difendere la società da una potenziale offerta estera.

Nel dettaglio pare che il Governo voglia che Anima resti italiana attraverso un aumento della partecipazione di Poste, e spingendo verso una soluzione sull’aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena dove Anima sta negoziando un intervento nell`aumento di capitale a fronte di un rafforzamento della partnership. Così commenta Equita Sim che rimane costruttiva sul titolo. “Continuiamo a ritenere che un eventuale coinvolgimento di Anima nell’aumento di capitale di BMPS sia strettamente legato ad un rafforzamento della partnership (che può tradursi, ad esempio, in un’estensione della durata, in un rafforzamento delle garanzie ecc.), e avrebbe il vantaggio di rafforzare il posizionamento di Anima in ottica di consolidamento del settore bancario”.