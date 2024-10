Societe Generale aggiunge 60 Certificate alla gamma Discount con sottostanti azioni quotate in Italia e negli Usa

Societe Generale ha ampliato la propria gamma di Certificati di Investimento mettendo a disposizione sul SeDeX di Borsa Italiana 60 nuovi Discount Certificate con sottostanti azioni quotate in Italia e negli Usa.

In particolare, l’allargamento della gamma rende più ricca l’offerta fornendo agli investitori la possibilità di prendere posizione su nuovi sottostanti:

le azioni quotate in Italia : Campari, Nexi, Poste Italiane, Snam

: Campari, Nexi, Poste Italiane, Snam le azioni quotate negli Stati Uniti: Advanced Micro Devices, Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Meta Platforms, Microsoft, Netflix, NVIDIA, Tesla.

I Discount Certificate, classificati come certificati a capitale non protetto secondo la classificazione Acepi, offrono un’esposizione all’andamento del prezzo dell’azione sottostante fino ad un determinato livello (Cap), convertito nella Valuta di Emissione, a fronte di un prezzo di emissione inferiore al prezzo dell’azione stessa, da cui traggono il nome “Discount” (che significa sconto in italiano). Anche il prezzo durante la vita del prodotto, in normali condizioni di mercato, sarà inferiore o uguale al prezzo dell’azione sottostante.

A scadenza, i Discount Certificate di Societe Generale prevedono un rimborso pari al prezzo di riferimento dell’azione sottostante alla Data di Valutazione Finale moltiplicato per il Multiplo, convertito nella Valuta di Emissione, fino ad un livello massimo pari all’Importo massimo (Cap), convertito anch’esso nella Valuta di Emissione.

Tali Certificati sono negoziati con liquidità infragiornaliera su SeDeX di Borsa Italiana e scadono tutti a dicembre 2025.

Ecco l’elenco dei nuovi Discount Certificate di Societe Generale: