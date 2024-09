Banco BPM emette i nuovi Premium Autocallable Prime Coupon su singoli titoli e basket worst of

Sono state emesse due nuove serie di Certificates lanciate sul mercato da Banco BPM e quotate in direct listing su Cert-X di Borsa Italiana. La prima serie è costituita da 10 Equity Premium Autocallable Prime Coupon su singolo sottostante; la seconda è costituita da 4 Equity Premium Autocallable Prime Coupon su Basket Worst Of composti da tre azioni.

Se vuoi aggiornamenti periodici sui Certificates inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Le caratteristiche principali

Le nuove tranche di Investment Certificates sono caratterizzate da un taglio minimo pari a 100 euro, scadenza al 24 settembre 2027 e prevedono il pagamento, a dicembre 2024, di una prima cedola incondizionata, indipendente dall’andamento dell’attività finanziaria sottostante, e fino a 33 cedole condizionate mensili, che vengono corrisposte se il componente del basket che ha registrato la peggiore performance, nel caso del basket worst of, oppure l’azione sottostante, nel caso dei certificati su singola azione, non scendano al di sotto del Livello Barriera.

Inoltre, nel caso in cui alle date di valutazione il valore dell’azione di riferimento sia pari o superiore al suo Valore Iniziale, il Certificato scadrebbe anticipatamente rimborsando il Valore Nominale pari a 100 euro maggiorato della cedola mensile.

Nel caso in cui non si sia verificato un rimborso anticipato, a scadenza è sufficiente che il valore del componente del basket che ha registrato la peggiore performance, nel caso del basket worst of, oppure l’azione sottostante, nel caso dei certificati su singola azione, non siano inferiori al Livello Barriera affinché l’investitore riceva un rimborso pari al Valore Nominale. Nell’ipotesi in cui il sottostante di riferimento dovesse trovarsi al di sotto del Livello Barriera, l’investitore riceverebbe un importo di rimborso pari a quello che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante, subendo una perdita sul capitale investito.

Nel caso di azioni americane, i Certificati sono di tipo Quanto e quindi non espongono l’investitore al rischio di cambio.

Il Certificate su BMW, Unicredit e STMicroelectronics

Per chiarire il funzionamento della nuova emissione di Equity Premium Autocallable Prime Coupon, si prenda ad esempio il Certificate sul Basket Worst Of composto da BMW, Unicredit e STMicroelectronics (ISIN IT0005611766). Il Certificato ha un valore nominale pari a 100 euro e prevede:

a dicembre 2024, il pagamento di una cedola pari a 8,00 euro;

da gennaio ad agosto 2025, il pagamento di cedole mensili pari a 0,70 euro, se il valore dell’azione con la peggior performance tra BMW, Unicredit e STMicroelectronics alle date di valutazione intermedie è pari o superiore al Livello Barriera (pari a 38,07 per BMW, 18,95 per Unicredit e 13,075 per STMicroelectronics);

mensilmente a partire da settembre 2025, sono 3 i possibili scenari in funzione del valore dell’azione peggiore tra BMW, Unicredit e STMicroelectronics:

se l’azione peggiore quota a un livello uguale o maggiore al rispettivo Valore Iniziale (pari a 76,14 per BMW, 37,9 per Unicredit e 26,1 per STMicroelectronics), il Certificato scade anticipatamente rimborsando il valore nominale e la cedola mensile;

se l’azione peggiore quota tra il Livello Barriera e il rispettivo Valore Iniziale, il Certificato paga la Cedola mensile pari a 0,70 euro;

se l’azione peggiore quota al di sotto del Livello Barriera, nessuna cedola viene corrisposta.

Alla data di valutazione finale (17 settembre 2027) sono due gli scenari possibili:

se l’azione peggiore assume un valore pari o superiore al rispettivo Livello Barriera, il Certificato rimborsa il Valore Nominale pari a 100 euro maggiorato della Cedola mensile di 0,70 euro;

in caso contrario, il Certificato rimborsa un importo proporzionale alla performance registrata dall’azione peggiore e, quindi, l’investitore potrebbe subire una perdita parziale o totale del capitale investito.

La lista completa dei nuovi prodotti

Di seguito le principali caratteristiche della nuova emissione Equity Premium Autocallable Prime Coupon:

ISIN Sottostante / Basket Worst Of Valore Iniziale / Livello di Rimborso Anticipato Livello Barriera Cedola Incondizionata Cedola Mensile Rimborso anticipato IT0005611816 Stellantis 13,95 8,37 (60%) 5,00 EUR 0,60 EUR Da settembre 2025 IT0005611907 Unicredit 37,9 22,74 (60%) 5,00 EUR 0,70 EUR Da settembre 2025 IT0005611832 Saipem 2,085 1,251 (60%) 6,50 EUR 0,70 EUR Da settembre 2025 IT0005611899 Renault 39,5 23,7 (60%) 6,25 EUR 0,60 EUR Da settembre 2025 IT0005611881 Intesa Sanpaolo 3,802 2,2812 (60%) 5,00 EUR 0,50 EUR Da settembre 2025 IT0005611873 Deutsche Bank 15,222 9,1332 (60%) 5,25 EUR 0,60 EUR Da settembre 2025 IT0005611865 Volkswagen 93,84 56,304 (60%) 4,75 EUR 0,50 EUR Da settembre 2025 IT0005611840 Leonardo 20,92 12,552 (60%) 4,00 EUR 0,50 EUR Da settembre 2025 IT0005611915 Infineon Technologies 30,835 18,501 (60%) 5,00 EUR 0,55 EUR Da settembre 2025 IT0005611857 Tesla 243,92 146,352 (60%) 9,00 EUR 0,95 EUR Da settembre 2025 IT0005611774 Saipem – Renault – Deutsche Bank 2,085 – 39,5 – 15,222 1,0425 – 19,75 – 7,611 (50%) 10,00 EUR 0,90 EUR Da settembre 2025 IT0005611766 BMW – Unicredit – STMicroelectronics 76,14 – 37,9 – 26,15 38,07 – 18,95 – 13,075 (50%) 8,00 EUR 0,70 EUR Da settembre 2025 IT0005611824 Volkswagen – Stellantis – Renault 93,84 – 13,95 – 39,5 46,92 – 6,975 – 19,75 (50%) 7,50 EUR 0,65 EUR Da settembre 2025 IT0005611808 Societe Generale – Unicredit – BNP Paribas 22,885 – 37,9 – 65,17 11,4425 – 18,95 – 32,585 (50%) 6,50 EUR 0,65 EUR Da settembre 2025

Per maggiori informazioni, dettagli e per la documentazione legale, si rimanda alla pagina del sito dedicata: https://www.bancobpm.it/equity-premium-autocallable-prime-coupon-certificates-settembre-2024/