Da BNP Paribas 10 nuovi Cash Collect con Maxi premio fisso ed effetto Step-Down

BNP Paribas ha emesso sul SeDeX (MTF) di Borsa Italiana una nuova gamma di 10 Maxi Step-Down Cash Collect Certificate su panieri di azioni. Prodotti funzionali per puntare alla maxi cedola l’8 novembre 2024 non condizionata dall’andamento delle azioni sottostanti. Questa emissione permette di investire su azioni italiane e straniere fondendo in un unico prodotto diverse “opzioni” del mondo Cash Collect.

Come funzionano

I nuovi Certificate prevedono un primo premio che varia tra il 17,50% e il 20% dell’Importo Nozionale (100 euro), in pagamento l’8 novembre 2024, che è maxi e fisso, ovvero non condizionato all’andamento dei sottostanti. Le successive cedole sono trimestrali pari all’1% dell’importo nozionale. Infatti, i Maxi Cash Collect pagano premi condizionati all’andamento del peggiore dei titoli del basket. Questo significa che nelle varie date di valutazione trimestrali se il peggiore dei titoli del paniere (basket Worst Of) sarà al di sopra della barriera premio (dal 60% al 45% del valore iniziale di ciascuna delle azioni sottostanti) il certificato pagherà il premio. Molto importante è la presenza dell’effetto memoria che implica la possibilità di recuperare successivamente eventuali premi non pagati a precedenti date di valutazione.

Il certificato vanta poi anche la possibilità di rimborso anticipato (100 euro più i premi con effetto memoria) a partire dal quarto trimestre di valutazione (settembre 2025), se il valore di tutte le azioni del paniere è superiore o uguale al rispettivo livello Step-Down. Questa soglia è pari al 100% del valore iniziale il 4° e 5° trimestre; al 95% del valore iniziale il 6° e 7° trimestre; al 90% del valore inziale l’8° e 9° trimestre; all’85% del valore iniziale il 10° e 11° trimestre; all’80% del valore iniziale il 12° e 13° trimestre e al 75% del valore iniziale il 14° e 15° trimestre.

Alla scadenza (26 settembre 2028), se il certificato non è stato liquidato anticipatamente, sono due gli scenari possibili. Se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello barriera (tra il 60% e il 45% a seconda del certificato), il prodotto rimborsa il 100% dell’importo nozionale (100 euro) oltre all’ultimo premio e a quelli eventualmente in memoria. Altrimenti, se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al livello barriera, il certificato paga un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni che compongono il paniere (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

La lista completa dei nuovi prodotti

I nuovi Maxi Step-Down Cash Collect si basano su 10 panieri azionari diversificati, composti da società di primo piano a livello internazionale, offrendo così una vasta esposizione settoriale e geografica. Tramite un unico strumento, gli investitori possono così prendere posizione su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane ed estere, seguendo un approccio tematico e consentendo di puntare sui titoli di diversi comparti economici.

Maggiori informazioni sulla gamma Maxi Step-Down Cash Collect di BNP Paribas sono disponibili su https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/cash-collect/maxi-cash-collect/

Per la brochure dei nuovi prodotti clicca qui