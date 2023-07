Snam: nave rigassificatrice a Piombino in arrivo per l’inverno

Nell’ambito della conferenza annuale di Confindustria Energia, Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, ha annunciato una significativa novità. L’inverno prossimo vedrà l’attivazione della nave rigassificatrice a Piombino, una mossa che segna un importante passo avanti per la distribuzione di gas nel paese.

La nave rigassificatrice, chiamata Golar Tundra, si trova ormeggiata a Piombino. Questa nave è pronta per accogliere la sua prima nave commerciale, la Lng Career Ougarta. Quest’ultima è incaricata di trasportare 170mila metri cubi di gas liquefatto, che verrà scaricato nella Golar Tundra.

Una volta che il gas liquefatto sarà scaricato, sarà possibile procedere con l’immissione del gas nella rete nazionale. Questo processo consentirà una distribuzione più efficiente e capillare per soddisfare le esigenze energetiche del paese durante l’inverno. In conclusione, l’attivazione della nave rigassificatrice a Piombino rappresenta un passo avanti significativo per la distribuzione di gas in Italia.