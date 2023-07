Levi Strauss & Co: calo ricavi e guidance

Levi Strauss & Co, un grande nome nel settore dell’abbigliamento a livello globale, ha visto una riduzione nei suoi ricavi netti nel secondo trimestre del 2023. L’azienda ha riportato ricavi netti per 1,3 miliardi di dollari, segnando una diminuzione del 9% rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente.

A livello di margine operativo, Levi Strauss & Co ha registrato un calo significativo, passando dal 5,2% del secondo trimestre 2022 allo 0,7% nel secondo trimestre 2023. Questo calo di 450 punti base rappresenta una diminuzione consistente della redditività operativa.

Per quanto riguarda l’utile netto, l’azienda ha segnalato una perdita netta di 2 milioni di dollari, in contrasto con l’utile netto di 50 milioni ottenuto nel secondo trimestre del 2022. In termini di utile netto rettificato, l’azienda ha riportato un valore di 15 milioni di dollari, notevolmente inferiore rispetto ai 117 milioni del secondo trimestre del 2022. L’EPS rettificato è sceso a 0,04 dollari, rispetto a 0,29 dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.

Infine, Levi Strauss & Co ha rivisto al ribasso le sue prospettive per l’anno fiscale. L’azienda prevede ora una crescita dei ricavi netti tra l’1,5% e il 2,5%, rispetto alla precedente previsione dell’1,5% all’3%. Inoltre, l’EPS rettificato per l’anno fiscale è ora atteso tra 1,10 e 1,20 dollari, rispetto alla previsione precedente di 1,30-1,40 dollari.