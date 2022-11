Smart Bank lancia nuovi conti deposito flessibili anti-inflazione: rendimenti al 3,55% per 3 anni

Novità importante nell’ambito dei conti deposito, quella lanciata da Smart Bank. La banca d’investimento digitale parte di Cirdan Group lancia sul mercato italiano un’innovativa gamma di Smart Deposits, conti deposito flessibili con durate variabili – 12, 24 e 36 mesi – e rendimenti rispettivamente pari a 2,8%, 3,3% e 3,55%.

La gamma al momento sarà accessibile attraverso la piattaforma digitale Otter Finance, fintech europea, che permetterà agli investitori di sottoscrivere i conti deposito e monitorare le proprie posizioni finanziarie in maniera semplice e intuitiva, sul sito www.otter.finance.

Una delle caratteristiche distintive della nuova offerta di Smart Bank, mutuata dal mondo del credito, è rappresentata dalla possibilità di richiedere un anticipo, per una quota pari a fino l’80% del deposito versato, prima della scadenza naturale del conto deposito.

Tale caratteristica mette nella condizione, pur rimanendo nell’universo dei depositi vincolati, di ricevere parte del capitale in anticipo per far fronte a eventuali spese inaspettate o colmare esigenze temporanee di cassa senza dover disinvestire risparmi messi a valore. In caso l’investitore opti per questa possibilità, infatti, l’interesse sul deposito verrà comunque maturato sull’intero importo versato inizialmente.