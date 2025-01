Short selling: Hindenburg Research chiude. Le ragioni di Anderson

Hindenburg Research chiude i battenti. La società di short selling attivista, fondata da Nate Andersone salita agli onori della cronaca per le sue campagne contro Adani Group, Super Micro e Nikola, ha annunciato la chiusura definitiva delle sue attività a meno di dieci anni dalla sua fondazione.

La lettera del fondatore: “Ora vedo Hindenburg come un capitolo della mia vita, non come una cosa centrale che mi definisce”

“Ho preso la decisione di sciogliere Hindenburg Research. Il piano prevedeva la chiusura dopo aver completato la pipeline di idee su cui stavamo lavorando. E con gli ultimi casi Ponzi che abbiamo appena completato e che stiamo condividendo con le autorità di regolamentazione, quel giorno è arrivato”. Inizia così il post apparso sul sito di Hindeburg a firma di Anderson.

“Quindi, perché chiudere proprio ora? Non c’è nessuna ragione specifica, nessuna minaccia particolare, nessun problema di salute e nessun grosso problema personale“, ha precisato nel post aggiungendo però: “L’intensità e la concentrazione sono arrivate al punto di perdere molto del resto del mondo e delle persone a cui tengo. Ora vedo Hindenburg come un capitolo della mia vita, non come una cosa centrale che mi definisce”.

Perché è famosa la Hindenburg Research

Quarant’anni, Nate Anderson è diventato un famoso short teller dopo aver “cancellato miliardi di dollari di valori di mercato” ad alcune importanti società a livello globale, tra cui il conglomerato indiano Adani Group, accusato da Hindenburg di “sfacciate” frodi aziendali. Il più grande successo di Hindenburg è stato ottenuto contro il produttore di camion elettrici Nikola, accusato nel 2020 di aver mentito sullo stato della sua tecnologia. La società ha avuto un impatto significativo anche su aziende come Clover Health e Super Micro Computer. Nel mirino di Anderson anche Block Inc. di Dorsey e Icahn Enterprises.

Sull’annuncio si è soffermato anche Gabriel Debach, market analyst di eToro:

“una notizia che ha suscitato scalpore, Hindenburg Research, celebre società di short selling attivista, ha annunciato la chiusura delle sue attività. Il fondatore Nate Anderson ha spiegato la decisione, chiudendo un capitolo significativo nella storia delle indagini finanziarie. Hindenburg è nota per i suoi rapporti incisivi, come quello sul Gruppo Adani nel 2023, che ha provocato un calo massiccio del valore di mercato del conglomerato indiano. La società ha avuto un impatto significativo anche su aziende come Nikola, Clover Health e Super Micro Computer, contribuendo a portare quasi 100 persone sotto l’attenzione dei regolatori. Sulla scia della notizia, molte delle aziende che sono state al centro dei loro rapporti (si veda oggi il gruppo indiano Adani) hanno registrato movimenti positivi nei mercati, sia intraday che nel pre-market“.

Altri motivi alla base della chiusura?

Anderson non scrive nero su bianco i motivi della chiusura. E’ interessante notare che la decisione arriva prima della fine del mandato del presidente Biden e dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. La SEC, la Consob americana ha dato via ad un giro di vite sui venditori allo scoperto e con l’imminente insediamento di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, in programma lunedì prossimo, ha chiesto un’indagine da parte delle “autorità competenti” su “manipolatori del mercato o venditori allo scoperto”.