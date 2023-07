Shell: performance mercato gas in calo nel 2Q

Shell ha anticipato una riduzione significativa dei guadagni dal trading di gas naturale nel secondo trimestre a causa dei cambiamenti stagionali nel mercato.

Il trading ha permesso a Shell di registrare profitti record lo scorso anno, nonostante la volatilità dei prezzi del gas naturale in Europa, contribuendo per un quarto alla redditività complessiva. Questa forte performance è proseguita anche quest’anno, contribuendo a realizzare il miglior primo trimestre di sempre per l’azienda, ma le condizioni sono state meno favorevoli nei mesi successivi.

I guadagni della divisione sono “previsti significativamente inferiori rispetto al forte primo trimestre a causa della stagionalità e di minori opportunità di ottimizzazione”, ha dichiarato Shell in una nota. La performance della divisione è tornata ai livelli medi visti nel 2021 e 2022.