Piazza Affari apre in ribasso, giù Iveco e Unicredit

Partenza negativa per le borse europee, compresa Piazza Affari con il Ftse Mib in calo dello 0,5% a 34.480 punti. In calo soprattutto Iveco (-5,3%) dopo i conti e la conferma della guidance, Ferrari (-2,3%) e i titoli del lusso, frenati dalle vendite deboli di Lvmh. In rialzo Leonardo (+1%), Prysmian (+1%) e Italgas (+1,5%). In ribasso Unicredit (-1,1%) malgrado i risultati oltre le attese.

Riflettori puntati proprio sulle trimestrali, dopo i conti parzialmente deludenti di Tesla e Alphabet negli Usa e quelli in chiaroscuro di Deutsche Bank e Bnp Paribas in Europa.

Sul fronte macro, focus sugli indici Pmi in uscita oggi, in particolare per quanto riguarda i servizi e la componente relativa ai prezzi, monitorata dalle banche centrali in ottica inflazione.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si amplia a 133 punti base, con il decennale italiano al 3,76% e il benchmark tedesco al 2,43%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent è sceso a 81,3 dollari al barile, mentre l’oro torna a 2.416 l’oncia dopo i recenti cali.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si deprezza a 1,085 mentre il dollaro/yen scambia a 154,7 con la valuta giapponese in rafforzamento in vista della riunione della Banca del Giappone della prossima settimana.