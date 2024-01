Shein presenta in Cina il progetto di quotazione in Borsa negli Stati Uniti

Shein sta cercando di ottenere il consenso di Pechino per quotarsi in borsa negli Stati Uniti, al fine di rispettare le nuove regole di quotazione per le aziende locali, secondo quanto dichiarato da due fonti a conoscenza della questione.

Il colosso cinese attivo nel fast fashion ha presentato in via confidenziale la richiesta di quotazione in borsa negli Stati Uniti a novembre e potrebbe lanciare la sua nuova vendita di azioni nel 2024. Nello stesso mese, però, la Shein ha presentato alla China Securities Regulatory Commission (CSRC) la domanda di ammissione alla quotazione negli Stati Uniti, assoggettandola alle nuove regole di Pechino per la quotazione in borsa delle aziende cinesi offshore.