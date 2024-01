Volkswagen: vendite in aumento nel 2023, balzo di Seat e Cupra

L’aumento delle vendite di Volkswagen nel 2023 è stato trainato dalla spinta ai marchi di massa e da Audi, le cui vendite hanno superato le consegne pre-pandemia pari a 1,9 milioni di veicoli, secondo i dati pubblicati oggi.

La casa automobilistica ha registrato un balzo del 34,6% per le vendite di Seat/Cupra, un aumento del 6,7% per le vendite di autovetture VW e del 17,4% per le vendite di Audi. La quota di Volkswagen nelle vendite di veicoli elettrici a batteria è risultata inferiore a quella dei concorrenti tedeschi, pari all’8,3%.