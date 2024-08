Semiconduttori in una fase di ripresa della domanda. Come sfruttare il potenziale del settore con un Cash Collect

Il settore dei semiconduttori si trova in una fase di rinnovata crescita, con previsioni ottimistiche. Nonostante le sfide, il comparto è destinato a giocare un ruolo sempre più centrale nell’economia globale, sostenuto da tendenze tecnologiche emergenti e da una domanda in espansione in vari settori. Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore dei semiconduttori puntando sui titoli più promettenti come Infineon Technologies, Micron Technology, Advanced Micro Devices e Applied Materials.

Il 2024 sarà l’anno della rinascita per i semiconduttori

Il settore dei semiconduttori rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’economia globale moderna, essendo al cuore di quasi tutte le tecnologie elettroniche. Il comparto dei microchip ha attraversato un periodo di notevole turbolenza nel 2023, caratterizzato da una significativa contrazione del mercato, con una riduzione stimata tra il 9% e il 12%. Questo declino è stato principalmente causato da un eccesso di scorte e da un calo della domanda in segmenti chiave come quelli dei PC e degli smartphone. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, la domanda nei settori automobilistico e industriale è rimasta relativamente robusta, sostenendo in parte il settore.

Guardando al 2024, le prospettive per il settore dei semiconduttori appaiono molto più rosee, con previsioni di crescita dei ricavi che vanno dal 9% al 20%. Questo recupero è atteso grazie alla normalizzazione delle scorte e al ritorno della domanda nei mercati chiave, come quello dei PC e degli smartphone, che nel 2023 hanno subito forti contrazioni. Inoltre, la continua espansione del settore automobilistico, trainata dall’elettrificazione e dall’innovazione tecnologica nei veicoli autonomi e connessi, promette di essere un motore di crescita importante per l’intero settore.

Il 2024 segnerà anche una ripresa della domanda di semiconduttori avanzati, guidata dalla diffusione del 5G e dall’adozione sempre più ampia dell’intelligenza artificiale (AI). Questi sviluppi richiedono chip più sofisticati e potenti, in grado di supportare reti e applicazioni sempre più complesse. Le aziende che operano nel segmento delle memorie, come Micron, trarranno particolare vantaggio dalla ripresa dei prezzi delle DRAM e delle NAND, sostenuta dalla crescente necessità di capacità di archiviazione e di elaborazione dei dati, soprattutto in ambiti come AI e big data.

Le aziende che guideranno l’innovazione dei chip

Il settore dei semiconduttori si trova quindi in una fase di rinnovata crescita, con previsioni ottimistiche già a partire da quest’anno. Le aziende chiave come Infineon Technologies, Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) e Applied Materials sono pronte a svolgere ruoli strategici nel guidare l’innovazione e soddisfare la domanda crescente in mercati sempre più diversificati e tecnologicamente avanzati.

Infineon Technologies continuerà a svolgere un ruolo cruciale nei semiconduttori per l’automotive e l’industriale. La posizione di leadership dell’azienda in questi segmenti le consente di capitalizzare sull’espansione dei veicoli elettrici e sulle tecnologie di decarbonizzazione. Tuttavia, la crescita di Infineon potrebbe essere più moderata rispetto ad altre aree del mercato, a causa della debolezza dei settori non legati all’automotive.

Micron Technology, leader nella produzione di memorie, è ben posizionata per beneficiare della ripresa dei prezzi e della domanda di DRAM e NAND, con una prospettiva di forte crescita nel 2024. La necessità di maggiori capacità di storage, alimentata dall'espansione dell'AI e dall'aumento dei big data, rappresenta una significativa opportunità per l'azienda.

AMD continua a rafforzare la sua posizione nel mercato dei processori e delle schede grafiche, con un focus particolare sui settori dei PC e dei data center. La ripresa del mercato dei PC e la crescente domanda di capacità di elaborazione per AI pongono AMD in una posizione molto favorevole per il futuro.

Applied Materials, fornitore di attrezzature per la produzione di semiconduttori, gioca un ruolo essenziale nel supportare le innovazioni tecnologiche future. Con l'aumento della complessità nella produzione di chip, l'azienda è ben posizionata per trarre vantaggio dalla crescente domanda di semiconduttori avanzati.

Low Barrier Cash Collect con protezione ribassi fino a -60%

Un modo alternativo di investire sul settore dei semiconduttori è quello di utilizzare gli Investment Certificate, come i nuovi Low Barrier Cash Collect targati BNP Paribas, disponibili sul SeDeX di Borsa Italiana. Questi Certificate di durata triennale (con scadenza fissata il 30 luglio 2027) sono strutturati su panieri worst of di azioni, offrono un premio potenziale mensile tra lo 0,78% (9,36% annuo) e l’1,40% (16,80% annuo), con effetto memoria e hanno barriere premio e a scadenza che coincidono, poiché fissate entrambe al 50% o al 40% del valore iniziale dei sottostanti.

La nuova emissione ha dunque l’obiettivo di generare rendimento per gli investitori in contesti di mercato rialzisti, laterali o anche ribassisti, purché i cali siano contenuti entro i livelli barriera. A questo proposito, i Low Barrier Cash Collect si caratterizzano per la profondità delle barriere (fino al 40%, ovvero proteggono per ribassi fino al -60% dei sottostanti), permettendo così di ampliare le possibilità di rendimento e protezione a scadenza anche in caso di andamento ribassista dei mercati azionari. A questa caratteristica, particolarmente apprezzata dagli investitori in situazioni di mercati incerti come quelli attuali, si coniuga la possibilità di rimborso anticipato automatico dopo i primi sei mesi (a partire da gennaio 2025) a condizione che i sottostanti siano al di sopra del valore iniziale.

Rendimento del 15% annuo con barriera al 50%

I panieri dei 15 certificati della nuova serie sono costruiti per permettere all’investitore di prendere posizione tramite un unico strumento su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane e internazionali, seguendo un approccio tematico e consentendo di puntare sui titoli di diversi comparti economici.

Tra questi troviamo anche il Certificate (ISIN NLBNPIT260R9) per prendere posizione sul settore bancario italiano costruito sul paniere composto da Infineon Technologies, Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) e Applied Materials. Il prodotto pagherà un premio mensile pari all’1,25% (ovvero 1,25 euro, pari al 15% annuo) ad ogni data di valutazione intermedia in cui il valore delle azioni sottostanti è maggiore o uguale al livello barriera premio, posta al 50%. Inoltre, tutte le cedole sono dotate di effetto memoria, un meccanismo che permette all’investitore di ricevere, a una data di valutazione mensile, un premio cumulativo comprendente tutte le cedole non pagate precedentemente, se a tale data di valutazione sono soddisfatte le condizioni per ricevere il premio.

Inoltre, a partire dal sesto mese di vita (gennaio 2025), i Certificate possono scadere anticipatamente qualora nelle date di valutazione mensili tutte le azioni che compongono il paniere quotino a un valore pari o superiore al rispettivo valore iniziale. In questo caso l’investitore riceve, oltre al premio mensile (1,25 euro), l’importo nozionale (100 euro) oltre gli eventuali premi non pagati precedentemente.

Quando e se il certificate giungerà a scadenza (30 luglio 2027), si prospettano due possibili scenari:

se la quotazione di tutte le azioni è pari o superiore al livello barriera a scadenza (50% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate rimborsa l’importo nozionale (100 euro) più il premio (1,25 euro) con effetto memoria; se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello barriera a scadenza (50% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate paga un importo commisurato alla performance dell’azione peggiore (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

Di seguito le analisi di scenario a scadenza:

Infine, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro nei confronti del dollaro Usa (la valuta dei sottostanti Micron Technology, AMD e Applied Materials), neutralizzando il relativo rischio.

I giudizi degli analisti sui titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui quattro titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è positivo. Su Infineon Technologies, Micron Technology, AMD e Applied Materials prevalgono le raccomandazioni di acquisto (buy), mentre la restante parte suggerisce di mantenere la azioni in portafoglio (hold). Nessun analista dice di vendere. Inoltre, il target price medio indica che attualmente questi tre titoli appaiono ancora sotto-prezzati e dai quali gli analisti si aspettano potenziali upside dal 23% al 63% entro i prossimi 12 mesi.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con un Certificate Low Barrier Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore (in questo caso il comparto dei semiconduttori). Questi certificati offrono all’investitore la possibilità di ricevere un flusso di premi mensili anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti (entro i limiti del livello barriera), sia di cavalcare l’andamento rialzista dei mercati azionari, per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata (a partire da gennaio 2025) oppure alla fine della vita del prodotto dopo tre anni (luglio 2027).