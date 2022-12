Sesa: rafforza le competenze nel settore Managed Printing con l’acquisizione di Altinia

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto attraverso la controllata Computer Gross un accordo per l’acquisizione della maggioranza del capitale di Altinia Distribuzione, distributore specializzato a valore aggiunto verticale di soluzioni informatiche professionali di Managed Printing.

L’esecuzione dell’operazione, sospensivamente condizionata al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla concentrazione da parte dell’autorità nazionale antitrust AGCM, è prevista entro il 30 aprile 2023.

Altinia opera con un organico di circa 30 risorse umane, ricavi attesi nell’esercizio 2022 per circa 50 milioni, un Ebitda margin di circa il 5%, un utile netto di circa 1,5 milioni ed una Posizione Finanziaria Netta in sostanziale break even.

Computer Gross, grazie alla partnership con Altinia, diviene operatore di riferimento nel segmento managed printing, in collaborazione con primari operatori tecnologici impegnati nell’offerta di soluzioni digitali sostenibili, creando le condizioni per ampliare ulteriormente ricavi e customer set oltre che rafforzare il proprio posizionamento di mercato.

L’operazione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, che continua ad alimentare il proprio percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on in settori di importanza strategica.

La partnership costituisce la sedicesima operazione di M&A da inizio anno, con un combined business pro-forma incrementale di circa 150 milioni di ricavi, 500 risorse ed un Ebitda margin del 15%, accrescitivo rispetto a quello medio consolidato.