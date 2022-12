Leonardo: per 13esimo anno consecutivo nei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) di S&P Global

Leonardo ha annunciato nel fine settimana, con una nota datata 10 dicembre, di essersi confermata “per il tredicesimo anno consecutivo nei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) di S&P Global, gli indici azionari che includono le aziende best-in-class in termini di sostenibilità a livello globale, posizionandosi con il punteggio più alto del settore Aerospace & Defense in base ai dati del Corporate Sustainability Assessment, aggiornati al 9 dicembre 2022”.

“L’analisi condotta da S&P Global – si legge nella nota – tiene conto delle performance economiche ed ESG (Environmental, Social & Governance) delle imprese, in un’ottica di miglioramento continuo e sulla base di informazioni in prevalenza pubbliche”.

“L’inclusione nei Dow Jones Sustainability Indices – commenta Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo – è il risultato, ancora una volta, dell’impegno di Leonardo nella Sostenibilità, parte integrante del nostro Piano Industriale e alla base della crescita, della competitività, della redditività e dei rendimenti nel lungo periodo. Abbiamo ottenuto risultati significativi: per citarne alcuni, oggi oltre il 50% delle fonti di finanziamento è legato a parametri ESG, gli stessi inclusi nella politica di remunerazione, e recentemente ci siamo impegnati ufficialmente nell’iniziativa Science Based Targets (SBTi) rafforzando la strategia di decarbonizzazione. Ma puntiamo a ottenere molto di più, convinti che l’impegno sulle tematiche

ESG sia fondamentale per cogliere le opportunità di business nel futuro, riducendo i rischi e incrementando la capacità di attrarre investitori”.

“Siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto – sottolinea il Presidente di Leonardo, Luciano Carta – del nostro impegno in materia di sostenibilità e del ruolo di primo piano che ricopriamo a livello globale. Un riconoscimento frutto di una governance solida che ci ha consentito di attraversare gli anni difficili della pandemia e che ora proietta la nostra azienda nel futuro, sempre più orientata al successo sostenibile e alla creazione di valore di lungo periodo per tutti i nostri stakeholder”.

Leonardo ha inserito indicatori ESG, oggettivi e misurabili, anche nell’ambito della politica di remunerazione e nel secondo Bilancio Integrato.Al fine di allineare sempre più la strategia di finanziamento con gli obiettivi di sostenibilità, Leonardo ha sottoscritto un contratto di finanziamento per 260 milioni di euro con la Banca Europea per gli Investimenti finalizzato a promuovere le attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI) nel campo dell’elicotteristica, della sicurezza e elettronica per la difesa e spazio, nonché le attività di ricerca svolte dai Leonardo Labs contribuendo allo stesso tempo alla lotta ai cambiamenti climatici. Questo finanziamento si aggiunge alla

Revolving Credit Facility ESG-linked e al Term Loan ESG-linked sottoscritti nel 2021, che hanno reso il 50% del totale delle fonti di finanziamento legato a parametri ESG.

L’inclusione nei DJSI di S&P Global si aggiunge a quanto la Società ha ottenuto negli ultimi anni: il posizionamento nella fascia A del Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (DCI) elaborato da Transparency International, l’inclusione nel Gender Equality Index di

Bloomberg, l’inserimento nella Climate A List 2020 e 2021 di CDP (ex Carbon Disclosure Project) per le misure contro il cambiamento climatico, nonché un migliore posizionamento nei principali rating ESG. Il focus sulle tematiche legate alla sostenibilità è uno dei driver del piano ‘Leonardo Be Tomorrow 2030″.